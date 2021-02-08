"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций "Газпром нефти" с целью 400 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: "покупать акции "Газпром нефти" не дороже 350 рублей с целью 400 рублей и стоп-лоссом 310 рублей", говорится в комментарии инвестбанка.

Аналитики отмечают, что за последние 6 месяцев акции "Газпром нефти" (+3,8%) заметно отстали в росте относительно сектора (индекс Мосбиржи нефти и газа прибвил 10,3%), несмотря на восстановление цен на нефть.

"Мы повысили прогноз средней цены на нефть марки Brent в 2021 году до $55/барр. и видим риски повышения рыночного консенсус-прогноза по акциям нефтяных компаний. Текущий консенсус-прогноз EBITDA "Газпром нефти" на 2021 год может вырасти на 20-25%", - указывают эксперты инвестбанка.

Также аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают привлекательную дивидендную доходность. "По нашим оценкам, акции "Газпром нефти" торгуются с дивидендной доходностью 10% по итогам 2021 года. "Газпром", как основной акционер, заинтересован в высоких дивидендах от нефтяной "дочки", - пишут они.

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