"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Роснефти" с целью 600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 500 рублей, потенциальная доходность: 19,7%, стоп-приказ: 480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что "Роснефть" в пятницу сообщила, что индийская Nayara Energy, 49% которой принадлежит "Роснефти", увеличила количество автозаправок в Индии до более 6000 штук и планирует расширить сеть АЗС до 7000 штук.

"Индия является одной из самых растущих экономик в мире. По данным Международного энергетического агентства, Индия может стать главным мировым потребителем на рынке моторного топлива. Таким образом, на горизонте нескольких лет "Роснефть" может существенно увеличить прибыль за счёт данного рынка", - пишут эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага находится у нижней границы своего восходящего канала. При такой покупке риск на портфель составит 0,7%", - указывают в инвесткомпании.

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