Индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 3860-3905 пунктов в понедельник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3860-3905 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил движение к новым историческим максимумам, свидетельствуя о силе покупателей. Индикатор MACD перешел в положительную зону. Ближайшим сопротивлением остается область 3900-3905 пунктов, где пролегает верхняя граница тренда. Не исключаем краткосрочную консолидацию", - пишет Денисламов в комментарии инвесткомпании.

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