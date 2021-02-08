Главным фактором для рубля в среднесрочной перспективе останутся санкционные риски - BCS GM

Главным фактором для движения курса рубля в среднесрочной перспективе останутся санкционные риски, считает эксперт BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

Цены на нефть достигли $60 за баррель и превысили уровни годовой давности, однако, несмотря на это, номинальный курс рубля снизился на 18% в сравнении с уровнями февраля 2020 года, что, на взгляд Тихомирова, свидетельствует о возросших рисках инвестирования в российские активы.

Эксперт отмечает, что аналитики BCS GM не меняют свой взгляд на дальнейшую динамику курса рубля. "Мы считаем, что в среднесрочной перспективе главным фактором для курса останутся санкционные риски. По мере прояснения политики новой администрации США в отношении России такие риски могут несколько снизиться: мы по-прежнему не ожидаем принятия жестких санкций против финансового сектора и госдолга. Таким образом, в ближайшие недели рубль, скорее всего, останется в коридоре 74-77 руб./$1, к середине текущего года может укрепиться до 73 руб./$1, а к концу года - до 69-71 руб./$1", - пишет он.

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