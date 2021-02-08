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08 февраля 2021 года 14:59
Цена нефти, скорее всего, закрепится выше $60/барр. в ближайшие дни - "Фридом Финанс"
Цена нефти, скорее всего, закрепится выше $60 за баррель в течение нескольких торговых сессий, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Нефть после определенной консолидации в пятницу открыла неделю очередным ростом, котировки мартовского фьючерса на Мосбирже превысили $60 в начале торговой сессии, - комментирует Миронюк. - Тренд на укрепление доллара продолжил оказывать давление на сырьевое ралли, которое, согласно техническим индикаторам, должно приостановиться. Однако на этой неделе цены достигли максимумов в текущем году благодаря сохранению добровольного сокращения добычи сверх квоты рядом стран ОПЕК, например, Саудовской Аравией на 1 млн б/с в феврале-марте, и сокращению мировых запасов". По мнению эксперта, ключевые технические индикаторы указывают на то, что цены на нефть будут снижаться. "14-дневный RSI на графике фьючерсов Brent и WTI сигнализирует, что актив в понедельник вновь оказался в зоне перекупленности. Определенно наблюдается некоторая фиксация прибыли, индекс доллара DXY в моменте достигал 91,5 п., что часто является сигналом коррекции на товарных рынках", - указывает Миронюк. Однако есть фундаментальные причины того, что нефть подорожала до уровней, наблюдавшихся в феврале 2020 года, указывает аналитик "Фридом Финанс". Позиция ОПЕК + продолжает влиять на сокращение излишков нефти, запасы в Китае снижаются, а запасы в ключевом хранилище в США сейчас ниже среднего уровня за пять лет. Саудовская Аравия сохраняет неизменными цены на нефть для азиатского рынка, вопреки ожиданиям их снижения. "Считаем, что хотя полноценного восстановления спроса еще не произошло, потребление нефти вернется к уровню 2019 года к концу текущего года. ОПЕК+ проявляет большую дисциплину (99% выполнения сделки), чем ожидалось участниками рынка. Важным сигналом дальнейшей динамики станет возможность закрепиться в течение нескольких торговых сессий выше отметки $60/баррель Brent. Если мы не увидим коррекционного движения в этот период, то вероятно движение в диапазоне $60-66/баррель", - заключает Миронюк. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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