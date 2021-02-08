Платеж по экологическому ущербу не ухудшит дивидендные выплаты Норникеля - Sber CIB

Платеж по экологическому ущербу не ухудшит дивидендные выплаты "Норникеля", говорится в комментарии Sber CIB.

"Решение Арбитражного суда Красноярского края о том, что "Норникель" должен выплатить 146,2 млрд руб. штрафа за разлив топлива в мае 2020 года, не ухудшает перспективы выплаты дивидендов "Норникеля" за 2020 год, так как в отчетности за 1П20 компания уже учла $2,1 млрд резервов выше строки EBITDA, - считают аналитики SberCIB. - Так, совокупный дивиденд за весь 2020 год составит около $4,7 млрд. При спотовых ценах на сырье и текущем курсе USD/RUB акции "Норникеля" торгуются с коэффициентом "стоимость /предприятия EBITDA 2021" на уровне 5,1, что ниже исторического среднего, которое близко к 6,5".

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