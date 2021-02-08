Рубль, вероятно, вернется к уровню 74,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, вернется к уровню 74,5 руб./$1 в ближайшие дни по мере исчерпания импульса к ослаблению доллара, вызванного отчетом по рынку труда, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль после публикации нового законопроекта о санкциях, направленных на отдельных чиновников, перешел к укреплению, показывая лучший результат среди валют развивающихся стран. Риски жестких секторальных санкций, способных оказать влияние на российскую экономику, снизились. По мере снижения санкционной премии в среднесрочной перспективе курс может постепенно опуститься до 74 руб./$1, учитывая рост цен нефти до $60/барр. Тем не менее, в ближайшие дни, по мере исчерпания импульса к ослаблению доллара, вызванного отчетом по рынку труда, курс, вероятно, вернется к 74,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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