Покупка акций "Норникеля" - привлекательная инвестиция в долгосрочной перспективе - ПСБ

Покупка акций ГМК "Норильский никель" - привлекательная инвестиция в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Полагаем, что решение суда о частичном удовлетворении иска Росприроднадзора к "Норникелю" из-за аварии на ТЭЦ-3 Норильска в мае прошлого года окажет краткосрочное негативное влияние на бумаги компании - финансовое положение компании остается стабильным, а долгосрочные перспективы перевешивают текущий негатив. Мы по-прежнему считаем акции "Норникеля" долгосрочно привлекательной инвестицией и рекомендуем бумаги к покупке. Их справедливая стоимость составляет 28455 рублей за штуку", - пишут эксперты ПСБ.

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