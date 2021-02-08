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08 февраля 2021 года 11:46

Рынок акций РФ утром растет во главе с раллирующими АДР Ozon вслед за миром

Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник растет вслед за мировыми фондовыми площадкам и нефтью (Brent превысила $60 за баррель) и на фоне позитивных российских новостей; индекс МосБиржи поднялся в район 3440 пунктов во главе с обновившими свои максимумы АДР Ozon.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3437,84 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1459,45 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Подорожали АДР Ozon (+8,3%, до 4807 рублей) вслед за их ралли на Nasdaq в минувшую пятницу, где АДР прибавили 12,7%.

Также подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%).

ОК "РусАл" в IV квартале увеличила производство алюминия на 1,2% к данным предыдущего периода, до 950 тыс. тонн, говорится в сообщении компании. В целом за 2020 г производство снизилось на 0,1%, до 3,755 млн тонн.

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%).

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. В 2021 году российский ВВП увеличится на 3%, прогнозируют аналитики Fitch, отмечая, что вторая волна COVID-19 сказывается на экономической активности в начале текущего года.

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" возобновилась в водах Дании. Стройка возобновилась в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. Судно-трубоукладчик "Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских водах к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, акции "Норникеля" утром в понедельник практически нивелировали просадку пятницы после известий о взыскании с "дочки" ГМК 146,2 млрд руб. ущерба за разлив топлива в Норильске в прошлом году. Необходимость компенсации "Норникелем" ущерба ранее отыгрывалось рынком, и данные выплаты уже заложены в котировки акций.

Продолжает рост Сбербанк, среднесрочным драйвером подъема котировок акций которого остается отличная отчетность за январь и продолжающийся приток средств нерезидентов в российские бумаги. На прошлой неделе акциям банка удалось сломать краткосрочный нисходящий канал, и теперь у них нет технических проблем для восходящего движения.

Среди "нефтянки" наиболее перспективно выглядит "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), однако здесь стоит соблюдать осторожность, так как после недельного ралли нефть выглядит перекупленной. Котировки Brent превысили рубеж $60 за баррель, который еще в прошлом году казался фантастическим. Дальние фьючерсы на нефть торгуются дешевле ближайшего, что говорит о том, что рынок ждет снижения цен. Не исключено, что нефть подорожает еще на $1-2, но коррекция на рынке нефти может наступить в любой момент. Ее целью станет отметка $55 за баррель.

Некоторым настораживающим моментом является небольшое укрепление доллара к основным мировым валютам. Вроде растут все рисковые активы, но доллар падать не хочет. Это наводит на мысль, что коррекция на мировые финансовые рынки может вернуться в любой момент. Поэтому все покупки стоит сопровождать короткими "стопами", считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынкам оказывают позитивные новости в виде одобрения Сенатом США предложенного Байденом стимулирующего пакета в объеме $1,9 трлн, а также данные о росте занятости в январе и падении уровня безработицы. Министр финансов США Джанет Йеллен на выходных обрисовала рынкам весьма оптимистичную картину возвращения страны к полной занятости в 2022 году в случае осуществления стимулирующих мер.

В конце текущей недели биржи КНР уйдут на празднование Нового года по лунному календарю, при этом ситуация с заражениями коронавирусом в стране, похоже, начинается улучшаться. Инвесторы воодушевлены перспективой восстановления мировой экономики по ходу вакцинирования и поддержки со стороны финансовых регуляторов. Число буровых установок в США, тем временем, продолжает расти и на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, увеличилось до 299 единиц (+4 штуки). На этой неделе ОПЕК, Минэнерго США и Международное энергетическое агентство опубликуют свои отчеты за январь. Основным краткосрочным риском для рынка остается его перекупленность, считает аналитик.

Геополитические риски для российского рынка пока не обрели четких очертаний, что позволяет отечественным активам вернуться к более уверенному краткосрочному повышению. Тем не менее стоит помнить, что в ближайшие дни на Западе не ожидается публикации большого числа важных макроэкономических данных, что в условиях близости к новым пикам может создать условия для фиксации прибыли. Индексы МосБиржи и РТС тестируют средние полосы Боллинджера дневных графиков (3400 и 1435 пунктов), завершение дня выше этих отметок позволит рассчитывать на возвращение в район январских пиков, к 3500 и 1500 пунктам соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3350-3450 пунктов, считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжают ожидать подвижек по новому плану стимулирования американской экономики, предложенному президентом Байденом. В случае роста шансов на его принятие в неизменном объеме, рынки будут поддержаны активизацией покупок и смогут продолжить восходящую динамику. При этом инвесторы будут оценивать шансы на возможное сокращение объема помощи, что станет сдерживающим фактором для рынков.

Также инвесторы продолжают следить за динамикой распространения коронавируса и вакцинацией. Несмотря на некоторые проблемы с поступлением вакцин в отдельных странах, процесс набирает обороты, что дает инвесторам надежду на скорую победу над пандемией, а значит, улучшает их оценки темпов восстановления мировой экономики и поддерживает спрос на рисковые активы. Плюс к этому, некоторое снижение опасений относительно ситуации с коронавирусом в Азии также способствует улучшению настроений на рынках.

Учитывая тенденции на мировых рынках, в рамках текущей недели индекс МосБиржи попытается продолжить волну восстановления в рамках диапазона 3400-3500 пунктов. В случае существенного улучшения внешней конъюнктуры появится возможность тестирования исторических максимумов. Из бумаг интересными могут быть акции нефтегазовых компаний, ожидается спрос на акции Сбербанка.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,3-0,6%, индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,6%) обновили рекордные максимумы.

Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в январе выросло на 49 тыс., при этом прогнозы роста варьировались от 50 до 105 тыс. мест. Безработица в США в январе снизилась до 6,3% с 6,7%, тогда как изменений не ожидалось.

Эти данные подтверждают мнение, что восстановление рынка труда приостановилось - 10 млн рабочих мест, сокращенных в начале пандемии, все еще не восстановлены, пишет MarketWatch.

В то же время оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки американской экономики. Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

В понедельник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов растет на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Аналитики ожидают, что мировая экономика в этом году вырастет после падения в 2020 году из-за пандемии, отмечает Associated Press. Экономика азиатских экспортоориентированных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, должна получить импульс благодаря мировому экономическому восстановлению.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Власти Японии рассмотрят возможность снятия режима чрезвычайного положения в некоторых префектурах после вступления в силу закона, вводящего штрафы за нарушение мер социального дистанцирования, пишет Nikkei.

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа. "Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут на сигналах высокого спроса в Китае, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $60,13 за баррель (+1,3% и +0,9% в пятницу), мартовская цена WTI - $57,62 за баррель (+1,4% и +1,1% в пятницу).

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,6%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,4%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,1%).

Подросли ГДР MDMG (+1,9%). Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") за 2020 год составила 19,13 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении компании.

Подешевели "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-4,3%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 21,46 млрд рублей (из них 4,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,31 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,74 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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