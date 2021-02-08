.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно повышение цен на нефть до $61-62/барр. - BCS Express
.
08 февраля 2021 года 11:22
Возможно повышение цен на нефть до $61-62/барр. - BCS Express
Возможно повышение цен на нефть марки Brent до уровней $61-62 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Для такого сильного "бычьего" тренда может быть характерно избыточное движение цен на нефть марки Brent в район $61-62 за баррель, и только потом стоит ожидать развития коррекции. Форма коррекции, горизонтальная или зигзагообразная, будет зависеть от сентимента. В настоящий момент боковое движение выглядит более вероятным", - пишет он в комментарии инвесткомпании. Участники рынка нефти с оптимизмом смотрят в 2021 год, ожидая восстановления спроса, отмечает Галактионов. Вакцинация от COVID-19 может снять с повестки вопрос о новых локдаунах, и уже в III квартале текущего года основная масса связанных с эпидемией ограничений, по его мнению, останется в прошлом. МЭА прогнозирует рост потребления на 5,5 млн б/с к уровням 2020 года, до 96,6 млн б/с. Сохранение рисков, связанных с ходом вакцинации и возможными корректировками прогнозов по спросу, нивелируется за счет поддержки ОПЕК+, отмечает эксперт инвесткомпании. Альянс стран-нефтепроизводителей поддерживает рыночный баланс путем сокращения собственной добычи. В феврале страны сокращают 7,125 млн б/с и в марте немного смягчат ограничения до 7,05 млн б/с. Дополнительно Саудовская Аравия добровольно снижает свое производство на 1 млн б/с в ближайшие два месяца. Главным сдерживающим фактором для нефтяных цен мог бы стать рост добычи в США, где цены выше $50 за баррель WTI позволяют сланцевым производителям увеличить инвестиции в новое бурение, но актуальные прогнозы предполагают, что экологический курс администрации США и фокус на свободный денежный поток в пользу акционеров не позволят отрасли вернуться к активному расширению, отмечает Галактионов. Минэнерго США ожидает по итогам года сокращение американской добычи на 190 000 б/с, до 11,1 млн б/с. В то же время, обращает внимание аналитик BCS Express, данные Baker Hughes в пятницу показали очередной рост буровой активности. Число активных нефтяных буровых установок в США и Канаде составило 299 шт. (+4 уст.) и 95 шт. (-3 уст.) соответственно. Число активных газовых установок составило 92 шт. (+4 уст.) в США и 76 шт. в Канаде. Несмотря на экологический курс нового президента, в моменте буровая активность продолжает расти в ответ на комфортные для сланцевиков цены на нефть, констатирует Галактионов. "Ослабление доллара США в пятницу поддержало оптимистичные настроения на рынке нефти. Слабый доллар позитивно влияет на сырьевые активы, номинированные в американской валюте. Справедливости ради стоит отметить, что нефть росла и в предыдущие дни, несмотря на рост валюты, так что не стоит переоценивать влияние этого фактора. Он становится действительно значим лишь в те периоды, когда рынок ожидает значительного роста или снижения доллара. В остальное время он, как правило, лишь несколько усиливает или ослабляет внутридневную динамику", - отмечает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
08 февраля 2021 года 19:42
Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3445п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме, лидировали АДР Ozon
Москва. 8 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $60 за баррель) на фоне улучшения перспектив восстановления мировой экономики и позитивных российских новостей; индекс Мосбиржи превысил 3445 пунктов, при этом лидировали обновившие свои максимумы АДР Ozon. читать дальше
.08 февраля 2021 года 19:30
Рубль торгуется вблизи максимальных отметок с начала дня благодаря усилившей рост нефти и внешнему позитиву
Москва. 8 февраля. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно повышается к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и ускорившей рост нефти. читать дальше
.08 февраля 2021 года 19:15
Москва. 8 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились. читать дальше
.08 февраля 2021 года 18:23
Курс рубля на этой неделе будет находиться в диапазоне 74-75 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка. "Ключевое событие для валютного и долгового рынка России на этой неделе - заседание ЦБ по ключевой ставке, запланированное на 12 февраля. Регулятор представит обновленный макропрогноз и проведет... читать дальше
.08 февраля 2021 года 17:56
Еврооблигации "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), вероятно, останутся под давлением, полагают аналитики BCS Global Markets (BCS GM). "ГТЛК выставила оферту на выкуп обращающихся еврооблигаций GTLKOA 21 в объеме $350 млн с купоном 5,95% по цене 102,15% с премией около 15... читать дальше
.08 февраля 2021 года 17:36
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 4,25%) по итогам заседания 12 февраля 2021 года, но тональность комментария может ужесточиться, говорится в комментарии ING Bank. По мнению главного экономиста ING Bank Дмитрия Долгина, в пользу этого говорят ускорение ИПЦ до... читать дальше
.08 февраля 2021 года 17:06
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: "покупать акции "Газпром нефти" не дороже 350 рублей с целью 400 рублей и стоп-лоссом 310 рублей", говорится в комментарии инвестбанка. Аналитики отмечают, что за последние 6 месяцев акции "Газпром нефти" (+3,8%) заметно отстали в росте относительно... читать дальше
.08 февраля 2021 года 16:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 500 рублей, потенциальная доходность: 19,7%, стоп-приказ: 480 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что "Роснефть" в... читать дальше
.08 февраля 2021 года 16:13
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3860-3905 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил движение к новым... читать дальше
.08 февраля 2021 года 15:51
Главным фактором для движения курса рубля в среднесрочной перспективе останутся санкционные риски, считает эксперт BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. Цены на нефть достигли $60 за баррель и превысили уровни годовой давности, однако, несмотря на это, номинальный курс рубля снизился на... читать дальше
.08 февраля 2021 года 15:40
Москва. 8 февраля. Доллар и евро отыграли часть утренних потерь на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль подсократил темпы роста к бивалютной корзине в связи с ожиданиями развития ситуации относительно антироссийских инициатив западных властей. читать дальше
.08 февраля 2021 года 15:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $620 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,57 %, стоп-приказ: $479, говорится в комментарии инвестиционной компании. Учитывая лидерство компании в своем... читать дальше
.08 февраля 2021 года 14:39
Платеж по экологическому ущербу не ухудшит дивидендные выплаты "Норникеля", говорится в комментарии Sber CIB. "Решение Арбитражного суда Красноярского края о том, что "Норникель" должен выплатить 146,2 млрд руб. штрафа за разлив топлива в мае 2020 года, не ухудшает перспективы выплаты дивидендов... читать дальше
.08 февраля 2021 года 14:20
Рубль, вероятно, вернется к уровню 74,5 руб./$1 в ближайшие дни по мере исчерпания импульса к ослаблению доллара, вызванного отчетом по рынку труда, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль после публикации нового законопроекта о санкциях, направленных на отдельных чиновников,... читать дальше
.08 февраля 2021 года 14:00
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НОВАТЭК", "Газпром", "М.Видео", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании. В топ-5 прочно удерживает позиции крупнейший независимый производитель природного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.