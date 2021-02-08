Возможно повышение цен на нефть до $61-62/барр. - BCS Express

Возможно повышение цен на нефть марки Brent до уровней $61-62 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Для такого сильного "бычьего" тренда может быть характерно избыточное движение цен на нефть марки Brent в район $61-62 за баррель, и только потом стоит ожидать развития коррекции. Форма коррекции, горизонтальная или зигзагообразная, будет зависеть от сентимента. В настоящий момент боковое движение выглядит более вероятным", - пишет он в комментарии инвесткомпании.

Участники рынка нефти с оптимизмом смотрят в 2021 год, ожидая восстановления спроса, отмечает Галактионов. Вакцинация от COVID-19 может снять с повестки вопрос о новых локдаунах, и уже в III квартале текущего года основная масса связанных с эпидемией ограничений, по его мнению, останется в прошлом. МЭА прогнозирует рост потребления на 5,5 млн б/с к уровням 2020 года, до 96,6 млн б/с.

Сохранение рисков, связанных с ходом вакцинации и возможными корректировками прогнозов по спросу, нивелируется за счет поддержки ОПЕК+, отмечает эксперт инвесткомпании. Альянс стран-нефтепроизводителей поддерживает рыночный баланс путем сокращения собственной добычи. В феврале страны сокращают 7,125 млн б/с и в марте немного смягчат ограничения до 7,05 млн б/с. Дополнительно Саудовская Аравия добровольно снижает свое производство на 1 млн б/с в ближайшие два месяца.

Главным сдерживающим фактором для нефтяных цен мог бы стать рост добычи в США, где цены выше $50 за баррель WTI позволяют сланцевым производителям увеличить инвестиции в новое бурение, но актуальные прогнозы предполагают, что экологический курс администрации США и фокус на свободный денежный поток в пользу акционеров не позволят отрасли вернуться к активному расширению, отмечает Галактионов. Минэнерго США ожидает по итогам года сокращение американской добычи на 190 000 б/с, до 11,1 млн б/с.

В то же время, обращает внимание аналитик BCS Express, данные Baker Hughes в пятницу показали очередной рост буровой активности. Число активных нефтяных буровых установок в США и Канаде составило 299 шт. (+4 уст.) и 95 шт. (-3 уст.) соответственно. Число активных газовых установок составило 92 шт. (+4 уст.) в США и 76 шт. в Канаде. Несмотря на экологический курс нового президента, в моменте буровая активность продолжает расти в ответ на комфортные для сланцевиков цены на нефть, констатирует Галактионов.

"Ослабление доллара США в пятницу поддержало оптимистичные настроения на рынке нефти. Слабый доллар позитивно влияет на сырьевые активы, номинированные в американской валюте. Справедливости ради стоит отметить, что нефть росла и в предыдущие дни, несмотря на рост валюты, так что не стоит переоценивать влияние этого фактора. Он становится действительно значим лишь в те периоды, когда рынок ожидает значительного роста или снижения доллара. В остальное время он, как правило, лишь несколько усиливает или ослабляет внутридневную динамику", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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