Идея дня: котировки акций циклических компаний повышаются на ожиданиях роста прибыли - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ожидания роста прибыли подталкивают вверх котировки акций циклических компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Более половины компаний из S&P 500 уже представили квартальные результаты, 81% из них отчитался лучше ожиданий. Консенсус-прогноз прибыли на акцию по американскому рынку вырос примерно на 4% с начала года, констатируют эксперты инвестбанка.

По их мнению, одна из причин оптимизма аналитиков инвестдомов - ожидание одобрения нового пакета стимулов на $1,9 трлн в ближайшие недели. Другой фактор - сохраняющийся высокий спрос на жильё в Китае, согласно данным о продажах в крупных городах.

Ожидается короткая рабочая неделя в Китае перед Новым годом по лунному календарю. "Обычно в период праздников акции сырьевых компаний слабо меняются в цене из-за ограниченного объёма данных из Китая, и отсутствия китайских трейдеров на рынке. Но этот год уже не является типичным, поэтому стоит быть готовыми к любым ценовым движениям в этот период", - полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.