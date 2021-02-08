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08 февраля 2021 года 10:38

Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что во вторник в Сенате США начнут обсуждать импичмент Дональду Трампу, в среду инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС CША Джерома Пауэлла, а в пятницу Банк России, как ожидается в инвестбанке, примет решение оставить ключевую ставку без изменений.

8 февраля:

- Сенат США второй раз рассмотрит возможность объявления импичмента экс-президенту Дональду Трампу;

- Данные по промышленному производству в Германии;

- Президент ЕЦБ Кристин Лагард может выступить в Европарламенте.

9 февраля:

- Предварительные результаты за 4К20 группы "М.Видео-Эльдорадо", новая стратегия и дивидендная политика.

10 февраля:

- Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла на вебинаре Экономического клуба Нью-Йорка;

- Обсуждение возможного расширения антикоронавирусных мер в Германии;

- Данные по инфляции в США и Китае за январь;

- Конференция "Финансовый рынок - 2021. Вызовы и перспективы" пройдет в России;

- Результаты продаж "АЛРОСА" за январь.

11 февраля:

- Начало празднования Нового года по лунному календарю в странах Азии;

- Ежемесячный отчет OПЕК по рынку нефти;

- Данные по торговому балансу России за декабрь;

- Публикация обновленных экономических прогнозов Еврокомиссии по еврозоне;

- Финансовые результаты "НЛМК" за 4К20;

12 февраля:

- Решение Банка России по ключевой ставке;

- Данные по промышленному производству в еврозоне за декабрь;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в США за февраль.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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