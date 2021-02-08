Вероятно умеренное укрепление рубля в понедельник утром - ПСБ

Вероятно умеренное укрепление курса рубля к основным мировым валютам в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на высокие цены на нефть, подъем рубля будет сдержан разнонаправленной динамикой валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль продолжит движение в районе 74,6 руб./$1. В дальнейшем ожидаем активизации покупок в национальной валюте, что будет способствовать отступлению доллара", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

При этом в рамках предстоящей недели, учитывая цены на нефть, эксперт банка видит шансы на дальнейшее укрепление рубля, что, по его мнению, приведет к закреплению американской валюты в диапазоне 73-75 руб./$1 с возможностью тестирования его нижней границы.

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