Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3410-3420 пунктам в понедельник - "Алго Капитал"

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровням 3410-3420 пунктов в понедельник на фоне роста цен на нефть, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3410, 3430 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем в район 3410-3420 пунктов при поддержке заметно подорожавших фьючерсов на нефть", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для российского рынка акций иностранной макроэкономической статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос.

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