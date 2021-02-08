Индекс Мосбиржи, скорее всего, уйдет выше 3400 пунктов в понедельник утром - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, преодолеет уровень 3400 пунктов на старте торгов в понедельник на фоне сложившегося позитива, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На сложившемся внешнем фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи на старте торгов преодолеть отметку 3400 пунктов. В ходе дня ожидаем сохранения позитивных настроений в наших бумагах, что позволит рынку закрепиться выше данной отметки", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Учитывая тенденции на мировых рынках, в рамках текущей недели индекс Мосбиржи попытается продолжить волну восстановления в рамках диапазона 3400-3500 пунктов, полагает эксперт банка. При этом, по его мнению, в случае существенного улучшения внешней конъюнктуры появится возможность тестирования исторических максимумов.

Также Зварич отмечает, что интересными в настоящее время могут быть акции нефтегазовых компаний, ожидается спрос на акции Сбербанка.

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