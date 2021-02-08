Укрепление рубля ниже 73 руб./$1 пока маловероятно - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля к доллару ниже 73 руб./$1 без весомых поводов маловероятно, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль закончила прошлую неделю на не очень сильной поддержке 74,7 руб./$1. В понедельник она будет пройдена вниз. Февраль и март традиционно являются месяцами роста курса рубля из-за сильного платежного баланса России. Поэтому, если не появятся новые политические риски или какой-либо непредвиденный негатив, рубль вполне может немного укрепиться или как минимум остаться в нынешних ценах. Пока же очень сильной поддержкой по паре выступает район 73 руб./$1. Нужны будут очень весомые поводы, чтобы его преодолеть", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Некоторым настораживающим моментом в понедельник, по мнению эксперта, является небольшое укрепление доллара к основным мировым валютам. "Вроде растут все рисковые активы, но доллар падать не хочет. Это наводит на мысль, что коррекция на мировые финансовые рынки может вернуться в любой момент. Поэтому все покупки стоит сопровождать короткими "стопами", - обращает внимание Антонов.

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