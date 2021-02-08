Утренние прогнозы: рост рынка акций продолжится

В понедельник аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, вероятно, уйдет выше 3400 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу индекс Мосбиржи сумел прибавить 0,6% и закрыться вблизи не сильного сопротивления 3400 пунктов. Сегодня с утра оно будет пробито. Внешний фон зовет к возобновлению покупок".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "На сложившемся внешнем фоне в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи на старте торгов преодолеть отметку 3400 пунктов. В ходе дня ожидаем сохранения позитивных настроений в наших бумагах, что позволит рынку закрепиться выше данной отметки".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в районе 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3410, 3430 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем в район 3410-3420 пунктов при поддержке заметно подорожавших фьючерсов на нефть".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся позитивном внешнем фоне. В качестве ближайшей области технического сопротивления по индексу Мосбиржи можно выделить район 3425–3450 пунктов. Эти рубежи выступают локальным препятствием, отделяющим рынок акций от возврата в рамки среднесрочного растущего тренда. В понедельник с утра внешний фон на стороне покупателей, так что в ближайшей перспективе вполне возможен плавный подъем в сторону обозначенных ориентиров".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. В первой половине дня можно ждать дальнейших попыток российского рынка показать рост благодаря нефтегазовому сектору".