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08 февраля 2021 года 09:51

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в пятницу, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 49 тыс. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост на 50 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками сохранении показателя на уровне 6,7%. Эти данные подтверждают мнение, что восстановление рынка труда приостановилось - 10 млн рабочих мест, сокращенных в начале пандемии, все еще не восстановлены, пишет MarketWatch.

В то же время оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки американской экономики. Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно растут на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики. Аналитики ожидают, что мировая экономика в этом году вырастет после падения в 2020 году из-за пандемии. Экономика азиатских экспортоориентированных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, должна получить импульс благодаря мировому экономическому восстановлению. Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,12% и находится вблизи максимального уровня за 30,5 лет. Англо-шведская компания AstraZeneca в пятницу направила в Минздрав Японии запрос с целью получить разрешение на применение в стране ее вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает газета "Майнити". AstraZeneca планирует поставить в Японию 120 млн доз вакцин, достаточных для иммунизации 60 млн человек. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК поднялся на 0,93%, гонконгский Hang Seng - на 0,44%. Китайские регуляторы одобрили к применению среди всех групп населения вакцину против COVID-19 компании Sinovac, сообщили местные и западные СМИ со ссылкой на заявление компании. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,59% и достиг максимума за одиннадцать месяцев. Лишь южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,51%.

В свою очередь цены на нефть, завершившие прошлую неделю на максимумах более чем за год, продолжают подниматься в понедельник. Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране. По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $59,89 за баррель, что на 0,93% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 5 февраля эти контракты подорожали на 0,9% - до $59,34 за баррель, что является максимумом с 29 января 2020 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $57,42 за баррель, что на 1% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на 1,1% - до $56,85 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года. За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 20,059 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,869 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 февраля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 722,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-16" (+0,27%), "РЖД-001P-16R" (+0,22%) и "АФК Система-1Р-13" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,4%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,32%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ТФН" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будут погашены в даты окончания 7-11-го купонных периодов и 25% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

ООО "ЛайфСтрим" установило ставку 1-го купона трехлетних бондов на 300 млн рублей на уровне 10% годовых. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 3 февраля до 18:00 МСК 4 февраля. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "ЛайфСтрим" серии 001P объемом до 10 млрд рублей в декабре 2020 года. Срок действия программы - 10 лет. Облигации могут быть размещены в рамках программы на срок до 10 лет. У компании нет облигаций в обращении.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 6,7% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 6,1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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