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08 февраля 2021 года 09:26

Японский Nikkei находится вблизи 30-летнего максимума

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно растут. Цены на нефть продолжают подниматься в понедельник.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в пятницу, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы.

По итогам минувшей недели индикатор Dow Jones поднялся на 3,9% - максимум с недели, завершившейся 13 ноября, отмечает MarketWatch. S&P 500 и Nasdaq прибавили 4,7% и 6% соответственно, завершив неделю наибольшим ростом с недели, завершившейся 6 ноября.

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 49 тыс. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост на 50 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 6,3% при ожидавшемся аналитиками сохранении показателя на уровне 6,7%.

Эти данные подтверждают мнение, что восстановление рынка труда приостановилось - 10 млн рабочих мест, сокращенных в начале пандемии, все еще не восстановлены, пишет MarketWatch.

Многие американские штаты в конце 2020 года вновь ввели ограничительные меры для бизнеса, чтобы сдержать распространение коронавируса. При этом рестораны и отели были вынуждены отстранять сотрудников уже во второй или третий раз. Ситуация на рынке труда США в прошлом месяце могла быть еще хуже, чем сообщается в отчете министерства труда, считают экономисты.

В то же время оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия новых мер поддержки американской экономики. Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2020 года составил $66,6 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $69 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $65,7 млрд с предварительно объявленных $68,1 млрд в ноябре.

Котировки акций Estee Lauder Cos. (SPB: EL) в пятницу выросли на 7,8%. Косметическая компания во втором квартале 2021 финансового года увеличила скорректированную прибыль до $2,61 на акцию с $2,11 на акцию годом ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до $1,69 на акцию.

Цена бумаг Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. повысилась менее чем на 0,1%. Фармацевтическая компания в четвертом квартале 2020 года увеличила скорректированную прибыль до $9,53 в расчете на акцию с $7,5 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали меньшего роста показателя - до $8,39 на акцию.

Акции GameStop Corp. прибавили в цене 19,2%. Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. в четверг снял ограничения на торговлю акциями компании.

Рыночная стоимость Johnson & Johnson (SPB: JNJ) увеличилась на 1,5%. Компания в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на ее одобрение в Европе.

Бумаги T-Mobile US Inc. подешевели на 4,1%. Оператор связи в минувшем квартале получил чистую прибыль на уровне $0,6 на акцию, что на $0,09 выше консенсус-прогноза. Однако компания предупредила, что в текущем году понесет дополнительные издержки из-за интеграции бывших клиентов Sprint, с которой T-Mobile объединилась в прошлом году.

Цена акций Peloton Interactive Inc. упала на 5,9%, хотя производитель тренажеров по итогам второго финансового квартала отчитался о чистой прибыли в размере $0,18 на акцию при ожидавшихся аналитиками Refinitiv $0,09 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 92,38 пункта (0,3%) и составил 31148,24 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 15,09 пункта (0,39%) - до 3886,83 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 78,55 пункта (0,57%) и составил 13856,3 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник преимущественно растут на фоне оптимизма по поводу перспектив восстановления мировой экономики.

Аналитики ожидают, что мировая экономика в этом году вырастет после падения в 2020 году из-за пандемии, отмечает Associated Press. Экономика азиатских экспортоориентированных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, должна получить импульс благодаря мировому экономическому восстановлению.

Поддержку рынкам также оказало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в пятницу заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

Сенат США одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулов объемом $1,9 трлн без поддержки республиканцев. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:36 МСК увеличился на 1,98% и находится вблизи максимального уровня за 30,5 лет, отмечает Trading Economics.

Англо-шведская компания AstraZeneca в пятницу направила в Минздрав Японии запрос с целью получить разрешение на применение в стране ее вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает газета "Майнити". AstraZeneca планирует поставить в Японию 120 млн доз вакцин, достаточных для иммунизации 60 млн человек.

Власти Японии рассмотрят возможность снятия режима чрезвычайного положения в некоторых префектурах после вступления в силу закона, вводящего штрафы за нарушение мер социального дистанцирования, пишет Nikkei.

На торгах в Токио заметно дорожают акции сталелитейных компаний: Kobe Steel Ltd. (+17,8%), Nippon Steel Corp. (+9,5%). Kobe Steel повысила свой прогноз на 2020 финансовый год, который завершится 31 марта 2021 года.

Котировки акций SoftBank Group, которая планирует опубликовать финансовый отчет после закрытия рынка в понедельник, повышаются на 4,4%. Компания сообщила, что получит дивиденды объемом $4 млрд от своей британской "дочки" SoftBank Group Capital.

Бумаги Suzuki Motor Corp. теряют в цене 2,5%, Sony Corp. - 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК поднялся на 0,93%, гонконгский Hang Seng - на 0,44%.

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа. "Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Между тем китайские регуляторы одобрили к применению среди всех групп населения вакцину против COVID-19 компании Sinovac, сообщили местные и западные СМИ со ссылкой на заявление компании.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже повышается стоимость операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+3,5%). Акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая Meituan дорожают на 1,7%, нефтяной PetroChina Co. Ltd. - на 1,3%, CNOOC Ltd. - на 1,5%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 0,9%.

Котировки бумаг производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. снижаются на 1,4%, производителя продуктов питания WH Group Ltd. - на 1,3%, пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,51%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 5,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,59% и достиг максимума за одиннадцать месяцев.

Акции финансовой компании Zip Co. подскочили в цене на 12,9%. Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась соответственно на 2,4% и на 3,4%.

Бумаги Origin Energy подешевели на 3,5%.

Цены на нефть, завершившие прошлую неделю на максимумах более чем за год, продолжают подниматься в понедельник.

Ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране.

По данным на 5 февраля, в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, сообщило агентство Bloomberg. В последний раз Китай осуществлял столь же крупные закупки нефти незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил на прошлой неделе, что объемы продажи нефти Китаю "вернулись к существенному росту".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 МСК в понедельник составляет $60,05 за баррель, что на $0,71 (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 5 февраля эти контракты подорожали на $0,5 (0,9%) - до $59,34 за баррель, что является максимумом с 29 января 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,47 за баррель, что на $0,62 (1,09%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,62 (1,1%) - до $56,85 за баррель, самого высокого значения с 21 января прошлого года.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

"Общая картина увеличения спроса на нефть при ограничении добычи говорит о наличии четкого потенциала для роста цен, - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл МакКарти. - Дисциплина среди стран ОПЕК+ является ключевым фактором, поддерживающим подъем рынка".

Тем временем, представители нефтетрейдеров Vitol и Gunvor осторожны в своих прогнозах. Трейдеры "забегают вперед", оценивая перспективы рынка после массовой вакцинации, заявил в интервью Gulf Intelligence глава азиатских операций Vitol Майк Маллер в минувшее воскресенье.

Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше $60 за баррель, поскольку при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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