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05 февраля 2021 года 19:26

Рынок акций РФ отскочил вверх вслед за миром после 2-недельного снижения

Рынок акций РФ в начале февраля ощутимо вырос вслед за мировыми площадками и нефтью после 2-недельного снижения, отскоку способствовали ожидания принятия в США мер стимулирования экономики и постепенное улучшение ситуации с заболеваемостью пандемии COVID-19 в США, а также ослабление антироссийских санкционных рисков со стороны Запада. Индексы МосБиржи и РТС протестировали уровни 3400 и 1420 пунктов соответственно.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 28 января по 3 февраля составил $30 млн (самый низкий приток за последние 13 недель) против притока на уровне $80 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток на уровне $10 млн против $30 млн оттока на предыдущей неделе.

В период с 1 по 5 февраля индекс МосБиржи вырос на 3,5% и составил 3392,73 пункта, индекс РТС прибавил 4,7% и достиг 1431,76 пункта на фоне снижения доллара до 74,65 руб./$1 (-1,11 рубля) и выросшей до максимума за год апрельской нефти Brent - до $59,56 за баррель (+8,1%).

Рынок акций РФ начал февраль с коррекционного роста вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $55,5 за баррель); индекс МосБиржи локально протестировал, но не удержал рубеж 3300 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги золотодобытчиков во главе с Polymetal (+7%) на фоне роста цен на металлы (серебро раллировало на 10%).

Внешние рынки акций подогрели новости о дополнительных поставках вакцины компании AstraZeneca в ЕС (в I квартале компания поставит Евросоюзу на 9 млн, или на 30%, доз вакцины больше, чем обещала ранее). Нефть выросла на сигналах о том, что избытка предложения на мировом рынке ждать не стоит, поскольку страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи, а саудиты и ряд стран ОПЕК+ в качестве жеста "доброй воли" сократили с февраля добычу на 1,425 млн б/с. Компания Chevron заявила, что намерена дождаться стабилизации ситуации с пандемией COVID-19, прежде чем возвращаться к плану наращивания добычи в пермском бассейне - соответствующие условия, вероятно, будут созданы не ранее второй половины текущего года или даже начала 2022 года.

Во вторник рынок акций продолжил рост, отыграв большую часть потерь предыдущей недели на фоне общемировой коррекции благодаря признакам прогресса в принятии новых стимулирующих мер в США; индексы МосБиржи и РТС поднялись к 3360 и 1400 пунктам соответственно, при этом лидерами роста выступили обновившие максимумы с 2014 года акции АФК "Система" (+4,9%). Подешевели вслед за упавшим серебром (-9%) акции Polymetal (-3%).

Компания "Распадская" (+3,8%, до 173,4 рубля) сообщила во вторник, что может выкупить у миноритариев в рамках оферты 2,5% акций (124,981 тыс. штук). Совет директоров "Распадской" в декабре одобрил цену выкупа акций у несогласных с консолидацией угольного бизнеса в размере 164 руб./акция. Выкуп будет осуществляться со 2 февраля по 3 марта 2021 года включительно.

Нефть Brent подскочила к $57,8 за баррель. Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco считает, что худшее позади и с осторожностью ожидает, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года.

В среду рынок акций РФ просел по индексам на фоне усиления антироссийских санкционных рисков после судебного приговора оппозиционеру Алексею Навальному; индекс МосБиржи не удержал рубеж 3350 пунктов, несмотря на ралли нефти. Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде отменил Навальному условное наказание и заменил его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". Власти США, Великобритании, Германии, Австрии и Канады осудили решение по делу Навального и призвали освободить российского оппозиционера. В США был подготовлен законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с Навальным.

Нефть Brent выросла до $58,7 за баррель, обновив максимум за год на ожиданиях, что усилия ОПЕК+ приведут к уменьшению мировых запасов. При этом рынок нейтрально отреагировал на негативную статистику Минэнерго США о запасах сырья в стране (запасы нефти сократились за неделю вдвое меньше ожиданий, а рост резервов бензина оказался втрое выше прогнозов).

В четверг рынок акций отыграл просадку предыдущего дня на фоне ослабления антироссийских санкционных рисков, при этом развернувшаяся вниз вечером нефть не стала поводом для активных распродаж; индекс МосБиржи превысил 3370 пунктов, индекс РТС - рубеж 1400 пунктов во главе с АДР Ozon (+3,6%) и бумагами Сбербанка (+2,6%). Шесть американских сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении лишь ряда российских чиновников в связи с "делом Навального", что было позитивно воспринято инвесторами, поскольку рестрикции вряд ли смогут навредить отдельным секторам экономики или бизнеса и не затрагивают рынок госдолга и банки.

Показатель EBITDA "Северстали" (+1,1%) в IV квартале 2020 года увеличился на 8,2% к предыдущему кварталу, до $710 млн, что оказалось лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - $684 млн.

Нефть Brent в рамках коррекции после ралли просела к $58 за баррель. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В пятницу рынок акций РФ продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $59,5 за баррель) благодаря сигналам об улучшении ситуации с пандемией COVID-19 в США; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3400 пунктов, индекс РТС превысил 1430 пунктов, при этом лидировали АДР Ozon (+2,9%). Упали бумаги "Норникеля" (-2%) после решения суда взыскать с ГМК 146 млрд рублей за ущерб на норильской ТЭЦ.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет противостоять агрессивным действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

Сбербанк (+1,2%) в пятницу отчитался за январь: банк получил 86,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 80,2 млрд руб. годом ранее и 62,5 млрд руб. в декабре.

Главы Федеральных резервных банков Чикаго и Сент-Луиса Чарльз Эванс и Джеймс Баллард заявили, что ФРС не планирует сворачивать меры поддержки американской экономики даже с учетом вероятного возобновления ее роста в текущем году и ожидаемого снижения уровня безработицы.

В период с 1 по 5 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги АФК "Система" (+10%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+8%), "Татнефти" (+7%); хуже рынка оказались акции "Русснефти" (-7%), ПАО "Россети Московский регион" (-5%), Petropavlovsk (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может продолжить восстановление вместе с мировыми площадками на ожиданиях утверждения пакета стимулирования на $1,9 трлн в США и улучшения ситуации с COVID-19 в разных странах. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 3350-3470 пунктов, для индекса РТС - 1380-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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