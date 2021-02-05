Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, упал Норникель после решения суда о выплате ущерба

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $59 за баррель) на ожиданиях восстановления экономики и постепенного спада заболевания пандемией COVID-19; лидировали обновившие максимумы АДР Ozon, а упали бумаги "Норникеля" после решения суда взыскать с ГМК 146 млрд рублей за ущерб на норильской ТЭЦ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3392,73 пункта (+0,6%, максимум дня - 3406,22 пункта), индекс РТС - 1431,76 пункта (+2,1%); цены основных blue chips показали смешанную динамику в пределах 2,8%.

Доллар подешевел до 74,65 рубля (-0,86 рубля), золото стоит $1804,3 за унцию (+0,7%), серебро прибавило 2%.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,5-4,7%, доллар подешевел на 1,11 рубля.

Подорожали в пятницу АДР Ozon (+6,9%, до 4438 рублей), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Сбербанк утром в пятницу отчитался за январь: банк получил 86,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 80,2 млрд руб. годом ранее и 62,5 млрд руб. в декабре.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "Норникеля" (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, постановил взыскать 146 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет противостоять агрессивным действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

В Кремле назвали слова Байдена про отношения с Россией агрессивной и неконструктивной риторикой, отметив, что даже при всех разногласиях у двух стран есть база для взаимодействия.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций завершил неделю на оптимистичной ноте на фоне улучшения настроений на мировых рынках. Восстановление российского рынка в четверг-пятницу отчасти вызвано снятием опасений по поводу санкций, которые, как стало известно, не повлияют на динамику самого рынка. Тем не менее, нет сомнений в том, что США будут вводить новые санкции как в первом, так и во втором квартале 2021 года, после того, как завершится расследование о предполагаемом вмешательстве России во внутриполитические дела США, которое было инициировано Джозефом Байденом. Впрочем, вряд ли новые меры сильно повлияют на рынок.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, по-прежнему каких-либо новых драйверов устойчивого роста рисковых активов не наблюдается, инвесторы продолжают действовать по старому проверенному сценарию, покупая только потому, что нет негатива. Этому способствуют ультрамягкие монетарные условия ключевых центробанков, а также стабильное сокращение новых случаев заболевания коронавирусом в мире.

Нефть продолжает штурмовать многомесячные вершины на фоне оптимистичных ожиданий относительно скорости восстановления мировой экономики, а значит, и спроса на сырье. Кроме того, в пятницу устранился один из немногих негативных драйверов для сырьевых товаров: доллар прекратил рост и стал активно сдавать позиции, констатирует эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций вырос вслед за нефтью Brent, которая перешагнула отметку $59 за баррель. Слабее остальных в пятницу выглядел сектор металлов и добычи, что частично связано с новостями по ГМК "Норникель".

Сумма штрафа к ГМК была снижена до 146,2 млрд рублей с первоначальных 148 млрд рублей. В "Норникеле" заявляют, что подробно изучат решение суда и, вероятно, будут подавать на апелляцию. Также на сектор металлов и добычи оказывал давление крепнущий рубль.

Рублевая цена барреля Brent на неделе стала довольно высокой, чтобы российская валюта игнорировала данный факт. Кроме того, с 4 февраля Минфин сократил покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,4 млрд рублей в день с 7,1 млрд рублей в день в предыдущий период.

Вакцинация в мире продолжается и может ускориться на фоне регистрации новых препаратов. ОПЕК+ показывает высокую дисциплину исполнения обязательств по соглашению о сокращении добычи. В США запасы нефти снизились и уже лишь на 4% превышают средний показатель за пять лет. Конечно, даже в ОПЕК+ не ждут возвращения спроса на уровень перед пандемией, но действия производителей вполне способны расчистить рынок от излишнего предложения.

Американский Сенат одобрил общий план президента Джо Байдена по "спасению Америки" за $1,9 трлн. При раскладе "50 на 50" решающим стал голос вице-президента Камалы Харрис. Теперь это решение направляется в Палату представителей Конгресса для дальнейшей разработки в качестве подробного закона. Как известно, у демократов также большинство в Палате представителей, и они могут обойтись без согласия республиканцев, напомнил Кочетков.

По мнению начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, инвесторы позитивно воспринимают новости об активной прививочной компании в США - по различным оценкам, уже удалось вакцинировать до 8% населения США.

Эксперт ожидает восстановления акций "Газпрома" в ближайшую неделю. Появившиеся сигналы о смягчении позиции администрации нового президента США в отношении "Северного потока 2" повышают шансы на завершение проекта, что может оказать хорошую поддержку котировкам акций "Газпрома" в среднесрочной перспективе. Публикация о рекордных поставках на экспорт в январе также позитивно воспринята участниками рынка. Плюс ко всему цены на природный газ вновь превысили $3,0 за 1 млн Btu, хотя еще неделей ранее торговались ниже $2,6.

Кроме того, неплохо выглядят акции Сбербанка (271,6 рубля), которые фактически отыграли падение последней недели января. Динамика индекса МосБиржи немного отстает от изменения цен на акции Сбербанка. Поддержку акциям банка оказала финансовая отчетность по РСБУ за январь. С большой вероятностью динамика котировок акций Сбербанка в ближайшую неделю останется в рамках доминирующего рыночного тренда. Возможности продолжения коррекции вверх сохраняются с целевым уровнем 275-280 руб. за обыкновенную акцию. В то же время не стоит сбрасывать со счетов возможный санкционный риск, который вырос в последнее время. В случае его обострения возможен рост волатильности на рынке, считает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть растет на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией (суммарно на 1,425 млн б/с). Кроме того, днем ранее стало известно, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Европы.

Инвесторы следят за признаками продолжения восстановления экономики, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом и появление новых мутаций, против которых действующие вакцины могут быть менее эффективными. Между тем вакцинация в США ускоряется, что дает надежду на более быстрое восстановление позднее в этом году. Ажиотаж вокруг акций некоторых компаний, которые стали крайне популярными на интернет-форумах в последнее время, спал. Сейчас пришло время осторожного оптимизма: рынок вернулся к фундаментальным показателям, поскольку волатильность сохранится, но рынки в конечном итоге будут постепенно расти, считает аналитик.

Инвесторы ждут следующих шагов в направлении нового пакета налогово-бюджетных стимулов в США. Президент Джо Байден в ходе общения с представителями Демократической партии ранее на этой неделе дал понять, что готов ограничить круг лиц, которые получат по $1400. Рынок предполагает, что стоимость новых стимулов составит примерно $1 трлн. Любая цифра выше этой будет позитивна для фондового рынка, так как это один из факторов поддержки, на который инвесторы рассчитывают во втором квартале. Агентство Fitch Ratings в пятницу вечером опубликует рейтинг РФ, что тоже может повлиять на рынок, считает Абелев.

В США в четверг индексы акций выросли на 1,1-1,2%, при этом индикатор S&P 500 (+1,1%) достиг рекордного максимума, превысив 3870 пунктов.

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

В пятницу также преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,01-0,9%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,5%, превысив 3890 пунктов).

Согласно вышедшим в пятницу данным Минтруда США, число рабочих мест в январе выросло на 49 тыс., при этом прогнозы роста варьировались от 50 до 105 тыс. мест. Безработица в США в январе снизилась до 6,3% с 6,7%, тогда как изменений не ожидалось.

Дефицит баланса внешней торговли США в декабре сократился до $66,6 млрд, ожидалось снижение до $65,7 млрд.

На нефтяном рынке цены обновили максимумы за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $1,3 выше уровня суточной давности.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $59,56 за баррель (+1,2% и +0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $56,98 за баррель (+1,3% и +1% в четверг).

По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств, что улучшает перспективы спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,5%), ПАО "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-5,4% и -2,4% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,6%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,8%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,65 млрд рублей (из них 18,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,44 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 8,71 млрд рублей - на акции "Газпрома").