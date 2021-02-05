Индекс Мосбиржи на следующей неделе, вероятно, продолжит рост до 3400-3450 п. - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи на следующей неделе, вероятно, продолжит рост до 3400-3450 п., говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

Неожиданным позитивом для инвесторов, по мнению эксперта, стало то, что Сенат полностью одобрил пакет стимулирующих мер на $1,9 трлн. Сопротивление оппозиции демократам удалось преодолеть нестандартным методом: они добавили один голос вице-президента Харрис, которая имеет сенаторские полномочия. При разделении Сената 50/50 между партиями этого хватило, чтобы принять план Байдена без уступок республиканцам.

"Рынки накрыло новой волной роста: ставки доходности по госбумагам США отскочили вверх вплотную к 1,19% впервые с марта 2020 года. Фьючерсы на американские индексы акций растут на 0,5%, пробиваясь к очередному абсолютному максимуму. В Европе рост на основных площадках доходит до 1%. Азия до всех этих событий еще утром демонстрировала подъем до 1,5%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets прирастает на 0,5%", - отмечает Емельянов.

Нефть тестирует отметку $60, приближаясь к цели на расстояние чуть больше 20 центов. Импульс к росту к концу дня сохраняется. В условиях тотального роста всех активов пятничная сессия вполне может закрыться выше $60 за баррель, полагает аналитик инвесткомпании. Если же этого не случится, то ралли перенесется на первую половину следующей недели - когда появятся новые подробности пакета помощи от демократов.

"Индекс РТС преодолел планку 1430 пунктов, - констатирует эксперт. - До конца сессии еще остается время, чтобы попробовать набрать 10-20 пунктов. Однако закрытие, скорее всего, произойдет на текущей отметке. Уровень 1430 служит опорой для рынка на протяжении двух последних месяцев. Учитывая, как сильно РТС поднялся в пятницу (до +2%), следует ожидать снижения либо боковика в понедельник. Индекс РТС может торговаться в диапазоне 1400-1430 пунктов".

Индекс Мосбиржи растет не так выразительно, как долларовый РТС, что, на взгляд Емельянова, объясняется эффектом укрепления рубля: российская валюта сдерживает рост сырьевых активов в национальной валюте. Рынок держится вблизи уровня 3390 и вряд ли далеко от него отклонится в ближайшие часы. С начала следующей недели можем наблюдать осторожный рост в диапазон 3400-3450, полагает аналитик.

"Рынок акций растет по всему спектру отраслей, но лидируют по динамике бумаги "Газпром нефти" (+2,6%) и АФК "Система" (+2,5%), - комментирует эксперт "Фридом Финанс". - Акции нефтяного сектора растут неравномерно на фоне новостей о планах правительства сократить экспорт в феврале: для исполнения обязательств в рамках соглашения с ОПЕК+, а также для насыщения внутреннего рынка топливом. Не исключено, что "Газпром нефти" данные меры не коснутся. Акции компании с начала месяца выросли более чем на 6%. Цель 350 рублей (еще +5%), может быть достигнута до конца февраля".

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