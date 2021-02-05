Евро к доллару будет торговаться в конце 2021г, скорее всего, около уровня 1,25 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Евро к доллару, скорее всего, будет торговаться в конце 2021г ближе к уровню 1,25, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Пара EUR/USD в данное время упала ниже отметки 1,20 на фоне спада в экономике еврозоны из-за введенных коронавирусных ограничений. При этом экономика США продолжает расти. В 4К2020 ВВП еврозоны сократился на 0,7% кв/кв против роста экономики США на 1,0% кв/кв. Текущие данные говорят о том, что в 1К2021 европейская экономика также покажет спад, говорится в комментарии инвестбанка.

Ожидаемое с принятие дополнительного пакета помощи Конгрессом США в размере $1,9 трлн подчеркивает положительные перспективы для американской экономики. Причем не только по отношению к еврозоне, но и к Китаю, где из-за сворачивания стимулирования деловая активность начинает замедляться, а также к развивающимся рынкам в целом. По мнению экспертов, текущие тенденции хорошо видны на индексах деловых настроений PMI.

"Мы полагаем, что пара EUR/USD может снизиться до 1,18-1,17, а доллар локально укрепится и к другим валютам. Через 3-6 месяцев восстановление экономики США положительно скажется на всей мировой экономике, капиталы снова устремятся за пределы США, оказывая давление на курс доллара. Наш прогноз по паре EUR/USD на конец года - 1,25", - указывают аналитики инвестбанка.

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