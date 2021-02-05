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05 февраля 2021 года 15:50

Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на внешнем позитиве и дорожающей нефти

Москва. 5 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, дорожающей нефти и отсутствию новых санкционных угроз.

Курс доллара США составил 74,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,85 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. При этом евро торгуется ниже 90 руб./$1 впервые с 21 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 49,79 копейки - до 81,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 61,86 копейки, до 75,1107 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0356 рубля, до 89,885 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивной динамике внешних рынков, дорожающей нефти и отсутствию новых элементов в антироссийских санкционных заявлениях западных лидеров. Оптимизм инвесторов связан с надеждами на то, что вакцинация от коронавируса и дополнительные стимулы в США ускорят экономическое восстановление не только американской экономики, но и национальных экономик других стран.

Компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ) в четверг подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) США на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19. J&J также планирует в ближайшие недели подать заявку на одобрение ее вакцины в Европе.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 104 млн 854 тыс. 730 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 282 тыс. 535, выздоровели более 75 млн человек.

"Укреплению рубля способствует ряд факторов, прежде всего хорошая динамика цен на нефть и сохранение притока иностранных портфельных инвестиций в российские ценные бумаги. (. . .) Росту спроса на рисковые в целом активы способствуют также позитивные данные по темпам вакцинации в США, что поддерживает ожидания более быстрого восстановления экономической активности. Так, по данным на начало февраля количество отпускаемых доз вакцин в США выросло в 4 раза по сравнению с уровнем в конце декабря, а количество вакцинированных в США приблизилось к 8%. На фоне позитивного новостного фона курс рубля в последние дни имел поддержку, которая скорее всего продолжится и на следующей неделе. Целевыми уровнями для движения курса доллара можно назвать 73-76,5 руб./$1, который находится в рамках среднесрочного технического коридора", - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

Накануне президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте, заявив, что его администрация будет противостоять действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

Он также заявил, что России следует немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. "Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального", - сказал он, выступая в Госдепартаменте. Байден отметил, что ситуация с Навальным вызывает у него серьезное беспокойство.

Ни одна страна-член Евросоюза пока не внесла предложений о санкциях в отношении России в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального, обсуждение будет продолжаться, заявил в пятницу высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Что касается санкций: на данный момент ни одно государство-член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где, как было сказано, состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией, и мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению, поскольку очень важно определиться, что мы будем делать с этими отношениями", - сказал Боррель на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель начал свой первый визит в Россию накануне, в пятницу состоялись его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, в пятницу возобновились судебные слушания по уголовному делу в отношении Навального, обвиненного в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Ранее судебный процесс был приостановлен в связи с нахождением оппозиционера на лечении в Берлине. Находящийся под стражей Навальный участвует в заседании лично.

2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает.

"Рубль в четверг показал лучший результат среди валют развивающихся стран после публикации нового законопроекта о санкциях, направленных на отдельных чиновников. Таким образом, риски жестких секторальных санкций, способных оказать влияние на российскую экономику, снизились. Сегодня рубль продолжает укрепляться вместе с другими валютами emerging markets, показывая один из лучших результатов на фоне ослабления санкционных рисков и роста нефти. По мере снижения санкционной премии в среднесрочной перспективе курс пары "доллар-рубль" может постепенно опуститься до 74 руб./$1, но в ближайшие дни укрепление рубля замедлится, курс, вероятно, задержится вблизи 74,8-75,1 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу.

Brent по итогам недели может прибавить 8%, WTI - более 8%, отмечает Trading Economics.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу увеличилась на 1,02% - до $59,44 за баррель. По итогам торгов 4 февраля эти контракты подорожали до $58,84 за баррель, что является максимумом с 20 февраля 2020 года, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,94% - до $56,76 за баррель. В четверг фьючерсы выросли в цене до $56,23 за баррель, самого высокого значения с 22 января прошлого года.

"Нефтяные фьючерсы продолжают дорожать, отражая все более оптимистичный взгляд участников рынка на перспективы 2021 года. Стоит отметить, что в последние дни американский сорт нефти WTI опережает мировой эталон Brent, в результате чего спред между бенчмарками сократился с $3,2 до $2,2 за баррель. Это связано как с текущим снижением запасов нефти в США, так и с перспективами регуляторного давления на отрасль со стороны новой администрации, что ограничивает потенциал роста производства. Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности, которые являются опережающим индикатором будущего производства. С конца сентября число активных буровых установок неуклонно растет. Будем наблюдать, замедлится ли тенденция в ближайшие недели", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 4,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 4,44% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 4,71% годовых, ставка на 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом - 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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