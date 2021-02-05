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05 февраля 2021 года 15:24

Потенциал роста акций Северстали составляет 11,8% в течение 12 месяцев - Sber CIB

Аналитики Sber CIB полагают, что целевая цена акций "Северстали" составляет 1445 руб. (или $19), что предполагает потенциал роста на 11,8% в течение 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка.

"Северсталь" в четверг опубликовала итоги 4К20 по МСФО, и ее показатели соответствуют прогнозам аналитиков. "Выручка снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 8% на фоне снижения продаж стали, но EBITDA по итогам 4К20 выросла на 8% - до $710 млн при рекордной рентабельности 41%. Такая динамика прибыли была обусловлена 8%-м повышением средней цены реализации стальной продукции и хорошими показателями в добывающем сегменте. Северсталь сообщила, что меры по повышению эффективности бизнеса обеспечили ей, в соответствии с планами менеджмента, дополнительную EBITDA на сумму $230 млн по итогам всего года и $124 млн по итогам 4К20", - пишут эксперты Sber CIB.

Свободные денежные потоки упали по сравнению с 3К20 на 45% - до $212 млн в связи с тем, что оборотный капитал вырос на $65 млн. Капиталовложения по итогам 2020 года составили $1,33 млрд, что на 8% меньше, чем прогнозировал менеджмент. На 2021 год Северсталь планирует капиталовложения на сумму $1,35 млрд и ожидает, что к 2023 году годовой объем капитальных инвестиций должен сократиться до $800 млн. Совет директоров компании рекомендовал выплатить за 4К20 очень высокие дивиденды - на сумму $400 млн с доходностью 2,8%. По мнению экспертов Sber CIB, это соответствует дивидендной политике.

"Компания представила оптимистичный прогноз результатов за 1К21, учитывая повышение цен на сталелитейную продукцию в ноябре-январе. Согласно этому прогнозу, в 2021 году внутренний спрос повысится на 3-4% на фоне роста активности в строительстве и восстановления спроса на нефть и газ", - заключают аналитики инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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