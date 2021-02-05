Укрепление рубля в ближайшие дни замедлится - Банк "Санкт-Петербург"

Укрепление рубля в ближайшие дни замедлится, и курс, вероятно, задержится вблизи 74,8-75,1 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг показал лучший результат среди валют развивающихся стран, после публикации нового законопроекта о санкциях, направленных на отдельных чиновников. Таким образом, риски жестких секторальных санкций, способных оказать влияние на российскую экономику, снизились. Сегодня рубль продолжает укрепляться вместе с другими валютами EM, показывая один из лучших результатов на фоне ослабления санкционных рисков и роста нефти. По мере снижения санкционной премии в среднесрочной перспективе курс может постепенно опуститься до 74 руб./$1, но в ближайшие дни укрепление рубля замедлится, курс, вероятно, задержится вблизи 74,8-75,1 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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