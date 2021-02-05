.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Сбербанка могут выиграть от ожиданий укрепления рубля больше, чем от отчетности по РСБУ - ITI Capital
.
05 февраля 2021 года 12:42
Акции Сбербанка могут выиграть от ожиданий укрепления рубля больше, чем от отчетности по РСБУ - ITI Capital
Сбербанк может выиграть от ожиданий укрепления рубля, а отчетность по РСБУ сама по себе вряд ли станет драйвером для бумаг банка, отмечается в комментарии ITI Capital. "Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ +8,1% г/г и +39% MoM до 86,7 млрд руб. Сбербанк отметил, что большинство заемщиков после окончания платежных каникул вернулись к регулярному обслуживанию задолженности, что является положительным сигналом. Расходы на резервы в январе: +46% г/г до 38,5 млрд руб. Однако без фактора ослабление курса рубля объем расходов на резервы был бы сопоставим с январем прошлого года, согласно комментариям Сбербанка", - пишут аналитики ITI Capital. На взгляд экспертов инвесткомпании, отчётность по РСБУ сама по себе вряд ли станет драйвером для бумаг, но важным моментом является увеличение вероятности укрепления рубля, учитывая резкую повышательную динамику в нефти. Стоимость апрельских фьючерсов Brent на в Лондоне на ICE Futures к 8:25 мск составляет $59,2/ баррель. Контракты торгуются на максимуме с 20 февраля 2020 г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
05 февраля 2021 года 19:46
Москва. 5 февраля. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль продолжает активно укрепляться к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, дорожающей нефти и отсутствию новых санкционных угроз. читать дальше
.05 февраля 2021 года 19:26
Рынок акций РФ в начале февраля ощутимо вырос вслед за мировыми площадками и нефтью после 2-недельного снижения, отскоку способствовали ожидания принятия в США мер стимулирования экономики и постепенное улучшение ситуации с заболеваемостью пандемии COVID-19 в США, а также ослабление антироссийских санкционных рисков со стороны Запада. Индексы МосБиржи и РТС протестировали уровни 3400 и 1420 пунктов соответственно. читать дальше
.05 февраля 2021 года 19:13
Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $59 за баррель) на ожиданиях восстановления экономики и постепенного спада заболевания пандемией COVID-19; лидировали обновившие максимумы АДР Ozon, а упали бумаги "Норникеля" после решения суда взыскать с ГМК 146 млрд рублей за ущерб на норильской ТЭЦ. читать дальше
.05 февраля 2021 года 18:31
Индекс Мосбиржи на следующей неделе, вероятно, продолжит рост до 3400-3450 п., говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Неожиданным позитивом для инвесторов, по мнению эксперта, стало то, что Сенат полностью одобрил пакет стимулирующих мер на $1,9 трлн. Сопротивление... читать дальше
.05 февраля 2021 года 17:59
Евро к доллару будет торговаться в конце 2021г, скорее всего, около уровня 1,25 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Евро к доллару, скорее всего, будет торговаться в конце 2021г ближе к уровню 1,25, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Пара EUR/USD в данное время упала ниже отметки 1,20 на фоне спада в экономике еврозоны из-за введенных коронавирусных ограничений. При этом экономика США продолжает... читать дальше
.05 февраля 2021 года 17:12
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 165 000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 138 000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты... читать дальше
.05 февраля 2021 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nokia Corp. с целью $5,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $4,17, потенциальная доходность: 24,7%, стоп-приказ: $3,79, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Nokia в четверг опубликовала отчет за 4К, по обоим... читать дальше
.05 февраля 2021 года 15:58
Акции Сбербанка сохраняют потенциал для роста на следующей неделе, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест"Дмитрия Беденкова. "Акции Сбербанка на текущей неделе демонстрируют хороший рост в рамках общерыночной тенденции. Котировки обыкновенных... читать дальше
.05 февраля 2021 года 15:50
Москва. 5 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков, дорожающей нефти и отсутствию новых санкционных угроз. читать дальше
.05 февраля 2021 года 15:24
Аналитики Sber CIB полагают, что целевая цена акций "Северстали" составляет 1445 руб. (или $19), что предполагает потенциал роста на 11,8% в течение 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка. "Северсталь" в четверг опубликовала итоги 4К20 по МСФО, и ее показатели соответствуют прогнозам... читать дальше
.05 февраля 2021 года 14:55
Позитивный новостной фон поддержит рубль и на следующей неделе, целевыми уровнями для движения курса доллара можно назвать 73-76,5 руб./$1, отмечается в аналитическом материале начальника аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "После некоторого ослабления в конце... читать дальше
.05 февраля 2021 года 14:26
Укрепление рубля в ближайшие дни замедлится, и курс, вероятно, задержится вблизи 74,8-75,1 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг показал лучший результат среди валют развивающихся стран, после публикации нового законопроекта о санкциях, направленных на... читать дальше
.05 февраля 2021 года 14:02
Индекс S&P 500 в пятницу попытается закрепиться выше 3870 пунктов, а в случае позитивной статистики по рынку труда возможен тест уровня 3900 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде.... читать дальше
.05 февраля 2021 года 13:33
BCS Express составил топ-3 из акций РФ, которые быстро закроют дивидендный гэп в 2021, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Галактионова. В него вошли "ЛУКОЙЛ", "Юнипро" и X5 Retail Group. "Близится сезон отчетов, когда российские компании будут публиковать результаты... читать дальше
.05 февраля 2021 года 11:48
Аналитики "Атона" отмечают, что "Северсталь" остается их фаворитом в стальном секторе, и подтверждают рейтинг компании на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Северсталь" опубликовала финансовые результаты за 4К20. "EBITDA Северстали оказалась на 2% выше наших оценок и на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.