Акции Сбербанка могут выиграть от ожиданий укрепления рубля больше, чем от отчетности по РСБУ - ITI Capital

Сбербанк может выиграть от ожиданий укрепления рубля, а отчетность по РСБУ сама по себе вряд ли станет драйвером для бумаг банка, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ +8,1% г/г и +39% MoM до 86,7 млрд руб. Сбербанк отметил, что большинство заемщиков после окончания платежных каникул вернулись к регулярному обслуживанию задолженности, что является положительным сигналом. Расходы на резервы в январе: +46% г/г до 38,5 млрд руб. Однако без фактора ослабление курса рубля объем расходов на резервы был бы сопоставим с январем прошлого года, согласно комментариям Сбербанка", - пишут аналитики ITI Capital.

На взгляд экспертов инвесткомпании, отчётность по РСБУ сама по себе вряд ли станет драйвером для бумаг, но важным моментом является увеличение вероятности укрепления рубля, учитывая резкую повышательную динамику в нефти. Стоимость апрельских фьючерсов Brent на в Лондоне на ICE Futures к 8:25 мск составляет $59,2/ баррель. Контракты торгуются на максимуме с 20 февраля 2020 г.

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