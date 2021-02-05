Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидируют АДР Ozon и "Система"

Москва. 5 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью благодаря сигналам об улучшении ситуации с пандемией COVID-19 в США; индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3400 пунктов, при этом лидируют в росте АДР Ozon и бумаги "Системы".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3393,27 пункта (+0,6%, максимум сессии - 3406,22 пункта), индекс РТС - 1423,88 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,4%.

Доллар подешевел до 75,03 рубля (-0,48 рубля), золото стоит $1798,5 за унцию (+0,4%), серебро прибавило 1,2%.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет противостоять агрессивным действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

Подорожали АДР Ozon (+2,7%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +1,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Сбербанк утром в пятницу отчитался за январь: банк получил 86,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 80,2 млрд руб. годом ранее и 62,5 млрд руб. в декабре.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок.

Американские фондовые индексы вернулись к историческим максимумам и смогли отыграть потери предыдущей недели. Восходящее движение на рынке, помимо сохраняющихся надежд на скорое принятие дополнительных стимулов экономики со стороны властей в США, поддерживается улучшением ситуации как с распространением коронавируса, так и с обеспечением вакцинами, а также благодаря неплохой макроэкономической статистике.

Индекс МосБиржи подскочил к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть "фишки", а также бумаги из горнодобывающего сегмента. Пользоваться спросом ввиду высоких цен на нефть будут акции нефтегазового сектора, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, фактором риска для акций и нефти является рост доллара на Forex.

Рынок акций РФ накануне обрадовался внесенному в Конгресс США законопроекту о санкциях в отношении России, который предусматривает "наказание" лишь должностных лиц за "нарушение прав человека". Опережающими темпами росли бумаги Сбербанка и "Норникеля" (MOEX: GMKN), дав сигнал о возвращении нерезидентов.

В пятницу внешний фон говорит в пользу продолжения покупок, однако рекомендуется проявлять большую осторожность. Основная угроза как для российского, так и американского рынков акций исходит от укрепляющегося доллара. Пара евро-доллар уже ушла ниже отметки $1,2. Рост доллара негативен для сырьевых активов и свидетельствует о том, что многие игроки все-таки уходят в защитные долларовые активы.

Дорожающий доллар может стать причиной коррекции на американском рынке акций, вслед за которым российский рынок будет падать опережающими темпами. Перегретой выглядит и нефть, которая все меньше и меньше будет оказывать позитивное влияние на российские акции и рубль. Не исключено, что котировки ближайшего фьючерса на Brent на какое-то время уйдут выше психологически важной отметки $60 за баррель, однако дальние фьючерсы торгуются дешевле, а все среднегодовые прогнозы по цене нефти также предполагают более низкие цены. Также не стоит забывать и "фактор пятницы", а значит, к вечеру желание зафиксировать прибыль и сократить "лонги" будет возрастать, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, готовность президента США Байдена при необходимости скорректировать программу стимулирования экономики была воспринята с оптимизмом, так как увеличивает шансы нахождения компромисса с республиканцами. Вакцинация в стране тем временем продолжается, что вызывает оптимизм в отношении улучшения ситуации в секторе здравоохранения.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись в район средних полос Боллинджера дневных графиков (3400 и 1435 пунктов), делая заявку на закрепление краткосрочного восходящего тренда. Тем временем, Байден в своем выступлении по внешней политике накануне дал понять, что позиция США в отношении недавних событий в РФ будет достаточно жесткой, а против ряда лиц готовятся санкции. Тем не менее, до какой-либо конкретики рынок и рубль могут сильно не реагировать на геополитическую угрозу и, видимо, во многом уже адаптировались к подобному сценарию, считает Кожухова.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, рост нефти отражает более оптимистичный взгляд участников рынка на перспективы 2021 года. Это связано как с текущим снижением запасов нефти в США, так и с перспективами регуляторного давления на отрасль со стороны новой администрации, что ограничивает потенциал роста производства сырья.

Технической целью по контрактам на Brent выступает круглая отметка $60 за баррель. При этом для такого сильного "бычьего" тренда может быть характерно избыточное движение в район $61-62 за баррель, и только потом стоит ожидать развития коррекции. Форма коррекции, горизонтальная или зигзагообразная, будет зависеть от сантимента. В настоящий момент боковое движение выглядит более вероятным, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций выросли на 1,1-1,2%, при этом индикатор S&P 500 (+1,1%) достиг рекордного максимума, превысив 3870 пунктов.

Трейдеры оценивали новые отчеты компаний и статистические данные.

Число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе составило 779 тыс., тогда как ожидалось 830 тыс. Стоимость рабочей силы в США в IV квартале выросла на 6,8% (ожидался подъем на 4%), а производительность труда в этот период упала на максимальные с 1981 года 4,8% (ожидалось снижение на 2,8%).

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

Американский малый бизнес по-прежнему испытывает стресс из-за пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса двенадцати региональных банков Федеральной резервной системы (ФРС). Многие респонденты говорят, что дальнейшая государственная поддержка имеет решающее значение для их выживания.

При этом главы Федеральных резервных банков Чикаго и Сент-Луиса Чарльз Эванс и Джеймс Баллард сказали, что ФРС не планирует сворачивать меры поддержки американской экономики даже с учетом вероятного возобновления роста в текущем году и ожидаемого снижения уровня безработицы.

В пятницу также преобладал рост индексов акций в Азии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

На нефтяном рынке цены тоже растут, обновляя максимумы за год, на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу; цена нефти Brent превысила $59 за баррель и находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,2 за баррель (+0,6% и +0,7% в четверг), мартовская цена WTI - $56,6 за баррель (+0,7% и +1% в четверг).

Котировки Brent завершили в плюсе пятую сессию подряд, подъем WTI продолжился четвертый день подряд. По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств, что улучшает перспективы спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-2,9% и -2,6% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,96 млрд рублей (из них 6,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,71 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,15 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").