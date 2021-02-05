Рубль в ближайшие месяцы, скорее всего, укрепится до 72-73 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в ближайшие месяцы, скорее всего, укрепится до 72-73 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Впервые за долгое время рубль в четверг двигался против общих негативных тенденций в ЕМ валютах, возглавив список лидеров с показателем 0,6% против доллара. - отмечает Полевой. - Растущая нефть, перспективы сохранения незначительных объемов покупки валюты по бюджетному правилу и накопленный за последние два недели внутренний негатив сыграли, с нашей точки зрения, основную роль во вчерашнем развороте".

По мнению эксперта, в целом перспективы мировой экономики и сырьевых рынков остаются радужными. Для рубля в условиях благоприятной сезонности платежного баланса - это безусловный плюс, который будет заявлять о себе в условиях стабилизации геополитических рисков. Поэтому среднесрочный взгляд на рубль по-прежнему не меняется - в ближайшие месяцы эксперт "ЛОКО-Инвест" ожидает увидеть 72-73 руб./$1.

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