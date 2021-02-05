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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в ближайшие месяцы, скорее всего, укрепится до 72-73 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
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05 февраля 2021 года 11:28

Рубль в ближайшие месяцы, скорее всего, укрепится до 72-73 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в ближайшие месяцы, скорее всего, укрепится до 72-73 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Впервые за долгое время рубль в четверг двигался против общих негативных тенденций в ЕМ валютах, возглавив список лидеров с показателем 0,6% против доллара. - отмечает Полевой. - Растущая нефть, перспективы сохранения незначительных объемов покупки валюты по бюджетному правилу и накопленный за последние два недели внутренний негатив сыграли, с нашей точки зрения, основную роль во вчерашнем развороте".

По мнению эксперта, в целом перспективы мировой экономики и сырьевых рынков остаются радужными. Для рубля в условиях благоприятной сезонности платежного баланса - это безусловный плюс, который будет заявлять о себе в условиях стабилизации геополитических рисков. Поэтому среднесрочный взгляд на рубль по-прежнему не меняется - в ближайшие месяцы эксперт "ЛОКО-Инвест" ожидает увидеть 72-73 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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