Котировки нефти в конце недели попытаются преодолеть уровень $60/барр. - ПСБ

Котировки нефти в конце текущей недели попытаются уйти выше $60/барр., но вряд ли смогут закрепиться на этих уровнях, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent продолжают расти, подбираясь к "круглому" уровню в $60/барр. Позитивный внешний фон (сильная статистика по США и ожидание еще порции стимулов на 1,9 трлн долл.) плюс уверенность инвесторов в восстановлении спроса при поддержке вакцин обуславливают интерес к сырью. Также поддержкой выступает четкая дисциплина в рамках ОПЕК+ и добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн барр./день в феврале/марте. Мы полагаем, что спекулятивные попытки идти выше $60/барр. будут, но в закрепление все же выше этого уровня пока не верим, отмечая риски роста предложения со стороны сланцевиков США и ухудшения ситуации в экономике еврозоны, где к тому же вакцинация идет со сбоями", - отмечает Крылова.

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