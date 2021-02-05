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05 февраля 2021 года 10:49
Возможно укрепление рубля до 75,0 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
Возможно укрепление курса рубля до уровня 75,0 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты инвестбанка полагают, что с учетом усиления интереса к рискованным активам в мире на протяжении нескольких дней подряд и стабилизации политического фона российская валюта в пятницу может укрепиться до 75 руб. за доллар. По мнению аналитиков Sber CIB, котировки Brent в пятницу, скорее всего, поднимутся в диапазон $59,6-60,1/барр. на фоне ожидаемо позитивных январских данных по рынку труда в США и сохраняющегося оптимизма на рынках акций благодаря усилению надежд на восстановление мировой экономики за счет вакцинации от коронавируса. Поддержка для цены Вrent располагается на уровне $59/барр., и если котировки опустятся ниже, то, вероятно, отступят в диапазон $58,5-58,8/барр. Также аналитики Sber CIB напоминают, что в четверг резко подешевевшие накануне рублевые гособлигации пользовались повышенным спросом на фоне укрепления рубля, роста цен на нефть и сравнительно нейтрального новостного потока. По итогам дня их доходность снизилась на 2-4 б. п. Эксперты Sber CIB полагают, что в пятницу, если внешний фон будет в целом благоприятным, доходность ОФЗ, возможно, снова снизится. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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