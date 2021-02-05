Рубль, вероятно, проведет торги на уровнях 74-76 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 74-76 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Как отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, на этой неделе существенных изменений по доллару не происходило: курс находился в довольно узком боковом коридоре 75,3-76,3 руб./$1. На ситуацию, по мнению эксперта, влияли два противоположных фактора, которые в итоге компенсировали друг друга.

"Первый фактор: негативные новости, связанные с Навальным, вызвали снижение курса рубля относительно доллара. Второй фактор - это рост мировых цен на нефть, которые, в свою очередь, всегда действуют на рубль укрепляюще", - указывает Зотов.

Эксперт банка полагает, что на следующей неделе на курс доллара будут оказывать существенное влияние цены на нефть. Саудовская Аравия и некоторые страны ОПЕК+ в январе заявляли, что в феврале-марте сократят добычу в совокупности на 1,5 млн баррелей в сутки. Это главный позитивный фактор для цен на черное золото, устремившихся вверх к важному уровню 60 долларов за баррель.

"В связи с этим можно предположить, что курс доллара на следующей неделе немного снизится и будет в диапазоне 74-76 руб./$1. Курс евро на этой неделе снижался с уровней 92 до уровней 90,5. На следующей неделе наши ожидания в диапазоне 89-91 руб./EUR1", - прогнозирует эксперт УБРиР.

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