Идея дня: розничный сектор остается фаворитом на фоне вакцинации и восстановления потребительской активности - "ВТБ Мои Инвестиции"

Розничный сектор остается фаворитом экспертов "ВТБ Мои Инвестиции" на фоне вакцинации и восстановления потребительской активности, говорится в комментарии инвестбанка.

"Рост розничных продаж в Китае, вероятно, замедлился в январе. Причина - частичные ограничения, связанные в коронавирусом и более холодная погода. Розничный сектор остается одним из наших фаворитов на фоне вакцинации и восстановления потребительской активности. Если рост ритейла в Китае замедляется, то в США, вероятно, стоит ждать ускорения. Бренды с высокой долей продаж в Китае, сохраняют долгосрочную привлекательность, но могут отстать в динамике в краткосрочной перспективе. Нам нравится Ralph Lauren из-за его сильных позиций на рынке США", - пишут аналитики инвестбанка.

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