.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут подрасти на внешнем позитиве
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 2020 году снизился на 3,1% - Росстат
Российская экономика в 2020 году сократилась на 3,1% после роста на 2% годом ранее. Показатель снизился впервые с 2015 года, но оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков
 
Минфин готовит законопроект о добровольных пенсионных взносах
Минфин собирается к концу года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах "при стимулирующей поддержке государства", пишет "Коммерсант". Законопроект, "направленный на предоставление гражданам возможности формирования...
 
Для внедрения цифрового рубля потребуется редакции четырех законов и ГК
В России для внедрения цифрового рубля потребуются изменения в законодательство, поскольку необходимо ввести понятие новой формы денежного обращения наравне с другими его типами - наличной и безналичной нацвалютой. Об этом "Известиям" рассказал...
 
В РФ может появиться новый вид "кредитов" - судебные
В России может быть законодательно введен новый вид "кредитов": ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги. Комитет Совета Федерации по...
 
05 февраля 2021 года 10:07

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут подрасти на внешнем позитиве

Москва. 5 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума. Трейдеры оценивали новые отчеты компаний и статистические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 33 тыс. - до 779 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 847 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 830 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу уверенно поднимаются на фоне свежей волны оптимизма относительно дальнейшего развития ситуации в мировой экономике и ее восстановления после коронавирусного кризиса. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,54%, причем подъем длится уже третьи торги подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 МСК поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:50 МСК вырос на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1,1%, приблизившись к максимуму за одиннадцать месяцев (по итогам всей недели рост индекса составил 3,5%).

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться на торгах в пятницу, достигнув максимальных уровней за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $59,2 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 февраля эти контракты подорожали на 0,7% - до $58,84 за баррель, что является максимумом с 20 февраля 2020 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $56,64 за баррель, что на 0,73% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на 1% - до $56,23 за баррель, самого высокого значения с 22 января прошлого года.

Котировки Brent завершили в плюсе пятую сессию подряд, подъем WTI продолжился четвертый день подряд. По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября. Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств. Кроме того, аналитики говорят, что перспективы спроса на нефть значительно улучшились по мере исправления ситуации с пандемией коронавируса. Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,587 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,254 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 февраля снизился всего на 0,005% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,015%, поднявшись до 722,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-07" (+0,34%), "Транснефть-001Р-13" (+0,29%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,32%), "РЖД-001P-16R" (-0,22%) и "АФК Система-1Р-13" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что РЖД установили ставку 1-го купона бондов серии 001P-22R на уровне 6,85% годовых. Срок обращения выпуска - чуть более 6 лет. Других параметров компания не раскрыла. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Техразмещение запланировано на 12 февраля.

Банк "Ренессанс кредит" 10 февраля проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-06 объемом не более 4 млрд рублей с офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,5% годовых. Ему соответствует доходность к оферте не выше 8,68% годовых. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" (Краснодарский край) планирует 18 февраля начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка квартального купона по выпуску составит 9,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,11% годовых. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 6 млрд рублей. Облигации в рамках десятилетней программы могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.

АО "Росагролизинг" планирует в конце февраля провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения будет определена позднее. Облигации будут размещаться в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) установило ставку 11-20-го купонов облигаций 2-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в феврале 2016 года по ставке 13,1% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску 17 февраля предстоит исполнение оферты.

МСП банк установил ставку 18-20-го купонов бондов 2-й серии на 5 млрд рублей на уровне 6,25% годовых. МСП банк разместил 10-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 9,2% годовых. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 февраля 2021 года 11:48
Северсталь остается фаворитом в стальном секторе РФ - "Атон"
Аналитики "Атона" отмечают, что "Северсталь" остается их фаворитом в стальном секторе, и подтверждают рейтинг компании на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании. "Северсталь" опубликовала финансовые результаты за 4К20. "EBITDA Северстали оказалась на 2% выше наших оценок и на...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 11:28
Рубль в ближайшие месяцы, скорее всего, укрепится до 72-73 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в ближайшие месяцы, скорее всего, укрепится до 72-73 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Впервые за долгое время рубль в четверг двигался против общих негативных тенденций в ЕМ валютах, возглавив список лидеров с показателем 0,6% против...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 10:49
Возможно укрепление рубля до 75,0 руб./$1 в пятницу - Sber CIB
зможно укрепление курса рубля до уровня 75,0 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Эксперты инвестбанка полагают, что с учетом усиления интереса к рискованным активам в мире на протяжении нескольких дней подряд и стабилизации политического фона российская валюта в...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 10:32
Рубль, вероятно, проведет торги на уровнях 74-76 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 74-76 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Как отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, на этой неделе существенных изменений по доллару не...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 10:30
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов вслед за дорожающей нефтью
Москва. 5 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и отсутствию новых санкционных угроз.    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 10:16
Идея дня: розничный сектор остается фаворитом на фоне вакцинации и восстановления потребительской активности - "ВТБ Мои Инвестиции"
Розничный сектор остается фаворитом экспертов "ВТБ Мои Инвестиции" на фоне вакцинации и восстановления потребительской активности, говорится в комментарии инвестбанка. "Рост розничных продаж в Китае, вероятно, замедлился в январе. Причина - частичные ограничения, связанные в коронавирусом и более...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 10:02
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта, начав день с динамичного...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 09:54
Российский фондовый рынок в пятницу откроется ростом на 0,75-1% - "Атон"
ссийский фондовый рынок в пятницу откроется ростом на 0,75-1%, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон", отмечая, что мировые рынки утром торгуются в плюсе, а цены на нефть выросли по сравнению с закрытием четверга. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 09:48
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в пределах 3350-3400 п. - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в пределах 3350-3400 п., отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "По нашим прогнозам, российский рынок будет торговаться в боковике на протяжении нескольких...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 09:36
Рубль к концу пятницы может вернуться к отметке 76 руб./$1 - ПСБ
Рубль к концу пятницы может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Богдана Зварича. Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, полагает эксперт Вновь национальная валюта будет...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 09:35
Фондовые рынки растут, Brent - $59,24 за баррель
Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, S&P 500 достиг рекордного максимума. Фондовые индексы Азии уверенно растут на новой волне оптимизма. Нефть дорожает и готовится завершить лучшую неделю с октября, Brent - $59,24 за баррель.    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 09:23
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3380-3390 пунктов - "Алго Капитал"
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3380-3390 п., говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5% в районе 3380-3390 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3370,...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 09:17
Рост доллара на Forex может привести к возобновлению распродаж акций - "Алор Брокер"
Рост доллара на Forex может привести к возобновлению распродаж акций, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Основную сессию Индекс Мосбиржи в четверг сумел подрасти на 0,85%, напоминает эксперт. Причин восходящего движения было несколько. Прежде всего, это продолжившийся рост...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 09:07
Цена нефти может достичь отметки $60/барр. в ближайшие дни - BCS Express
Котировки фьючерсов Brent торгуются выше $59 за баррель, и достижение круглой отметки $60 может произойти в ближайшие дни, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Нефтяные цены в четверг сохранили растущую динамику, несмотря на рост доллара США. Сегодня с утра наблюдается...    читать дальше
.
05 февраля 2021 года 08:59
Вероятность снижения индекса Мосбиржи к 3270-3300 п. в пятницу сохраняется - BCS Express
Вероятность повторного снижения индекса Мосбиржи к 3270-3300 п. сохраняется в пятницу, говорится в комментарии BCS Express. Российский рынок акций в четверг демонстрировал восходящую динамику на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов....    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.