Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут подрасти на внешнем позитиве

Москва. 5 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума. Трейдеры оценивали новые отчеты компаний и статистические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 33 тыс. - до 779 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 847 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 830 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу уверенно поднимаются на фоне свежей волны оптимизма относительно дальнейшего развития ситуации в мировой экономике и ее восстановления после коронавирусного кризиса. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,54%, причем подъем длится уже третьи торги подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 МСК поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:50 МСК вырос на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1,1%, приблизившись к максимуму за одиннадцать месяцев (по итогам всей недели рост индекса составил 3,5%).

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться на торгах в пятницу, достигнув максимальных уровней за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $59,2 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 февраля эти контракты подорожали на 0,7% - до $58,84 за баррель, что является максимумом с 20 февраля 2020 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $56,64 за баррель, что на 0,73% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на 1% - до $56,23 за баррель, самого высокого значения с 22 января прошлого года.

Котировки Brent завершили в плюсе пятую сессию подряд, подъем WTI продолжился четвертый день подряд. По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября. Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств. Кроме того, аналитики говорят, что перспективы спроса на нефть значительно улучшились по мере исправления ситуации с пандемией коронавируса. Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,587 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,254 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 февраля снизился всего на 0,005% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,015%, поднявшись до 722,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-07" (+0,34%), "Транснефть-001Р-13" (+0,29%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,32%), "РЖД-001P-16R" (-0,22%) и "АФК Система-1Р-13" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что РЖД установили ставку 1-го купона бондов серии 001P-22R на уровне 6,85% годовых. Срок обращения выпуска - чуть более 6 лет. Других параметров компания не раскрыла. Сбор заявок на выпуск прошел 4 февраля. Техразмещение запланировано на 12 февраля.

Банк "Ренессанс кредит" 10 февраля проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-06 объемом не более 4 млрд рублей с офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,5% годовых. Ему соответствует доходность к оферте не выше 8,68% годовых. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" (Краснодарский край) планирует 18 февраля начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка квартального купона по выпуску составит 9,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,11% годовых. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 6 млрд рублей. Облигации в рамках десятилетней программы могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.

АО "Росагролизинг" планирует в конце февраля провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения будет определена позднее. Облигации будут размещаться в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) установило ставку 11-20-го купонов облигаций 2-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в феврале 2016 года по ставке 13,1% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску 17 февраля предстоит исполнение оферты.

МСП банк установил ставку 18-20-го купонов бондов 2-й серии на 5 млрд рублей на уровне 6,25% годовых. МСП банк разместил 10-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 9,2% годовых. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.