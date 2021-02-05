Рост доллара на Forex может привести к возобновлению распродаж акций - "Алор Брокер"

Рост доллара на Forex может привести к возобновлению распродаж акций, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Основную сессию Индекс Мосбиржи в четверг сумел подрасти на 0,85%, напоминает эксперт. Причин восходящего движения было несколько. Прежде всего, это продолжившийся рост американских фьючерсов, а потом и индексов. Дорожала и нефть. Наконец, рынок обрадовался внесенному в Конгресс США законопроекту о санкциях в отношении России, который предусматривает "наказание" лишь должностных лиц за "нарушение прав человека". Опережающими темпами росли бумаги Сбербанка и "Норникеля", давая сигнал на то, что после распродаж в начале недели нерезиденты возвращаются в российские акции. "Выстрелил" и сильно перепроданный в последние дни "ЛУКОЙЛ".

По мнению эксперта, в пятницу с утра внешний фон говорит в пользу продолжения покупок: на четверть процента растут американские фьючерсы. Полпроцента прибавляет нефть, уйдя выше 59 долларов за баррель. В плюсе промышленные и драгоценные металлы.

"Под отметку 1800 долларов за унцию ушло золото, - констатирует Антонов. - Но возобновление его роста - дело лишь времени, поэтому, может быть, стоит включить с среднесрочные портфели акции золотодобытчиков, которые будут также выполнять защитную функцию при возобновлении девальвации рубля".

Однако аналитик "Алор Брокер" советует проявлять большую осторожность при совершении покупок. Основная угроза как для российского, так и американского рынков акций, по его мнению, исходит от укрепляющегося доллара.

"Пара евро-доллар уже ушла ниже отметки 1,20. Рост доллара негативен для сырьевых активов и свидетельствует о том, что многие игроки все-таки уходят в защитные долларовые активы. Не стоит забывать и про то, что сегодня пятница. Значит, к вечеру желание зафиксировать прибыль и сократить лонги будет возрастать", - считает Антонов.

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