Фондовые рынки растут, Brent - $59,24 за баррель

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, S&P 500 достиг рекордного максимума. Фондовые индексы Азии уверенно растут на новой волне оптимизма. Нефть дорожает и готовится завершить лучшую неделю с октября, Brent - $59,24 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума.

Трейдеры оценивали новые отчеты компаний и статистические данные.

Опубликованные в четверг данные по рынку труда указали на "еще один импульс" в процессе восстановления экономики, "спровоцировав еще один поток рисковых настроений на рынке акций", отметил стратег Nomura Чарли Макэллиготт, которого цитирует CNBC.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 33 тыс. - до 779 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 847 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 830 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Производительность труда в США в четвертом квартале упала на 4,8%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны.

Это максимальное падение со второго квартала 1981 года, когда она снизилась на 5,1%.

Стоимость рабочей силы в США в минувшем квартале выросла на 6,8%.

Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 2,8% и повышения второго на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали сокращение производительности также на уровне 2,8%, прогнозируя увеличение стоимости рабочей силы на 5%.

В центре внимания оставалась и ситуация с распространением коронавируса.

Число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски.

"Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.

Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

Американский малый бизнес по-прежнему испытывает стресс из-за пандемии коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса двенадцати региональных банков Федеральной резервной системы (ФРС). Многие респонденты говорят, что дальнейшая государственная поддержка имеет решающее значение для их выживания.

При этом главы Федеральных резервных банков Чикаго и Сент-Луиса Чарльз Эванс и Джеймс Баллард сказали, что ФРС не планирует сворачивать меры поддержки американской экономики даже с учетом вероятного возобновления роста в текущем году и ожидаемого снижения уровня безработицы.

Акции Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) подорожали на 1,7%. Американский оператор ресторанов в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 32%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Цена бумаг Merck & Co. (SPB: MRK) уменьшилась на 1,7%. Финансовые показатели фармацевтической компании в четвертом квартале 2020 года оказались хуже, чем ожидалось, но она дала оптимистичный годовой прогноз.

Котировки акций General Motors Co. (SPB: GM) (GM) снизились на 0,2%. Американский автопроизводитель принял решение приостановить работу трех заводов и замедлить темпы производства еще на одном на фоне глобального дефицита полупроводников.

Капитализация PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. увеличилась на 7,4%. Американская платежная система зафиксировала трехкратный рост чистой прибыли в четвертом квартале 2020 года за счет ускорения внедрения цифровых платежей во время пандемии коронавируса.

Цена акций MetLife Inc. (SPB: MET) выросла на 6,1%. Одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни в четвертом квартале заметно сократила чистую прибыль из-за потерь от хеджирования рисков неблагоприятного изменения процентных ставок.

Бумаги Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) потеряли в цене 8,8%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов увеличил выручку в первом финансовом квартале на 62%, однако показатель не оправдал прогнозов рынка.

Рыночная стоимость eBay Inc. (SPB: EBAY) увеличилась на 5,3%. Крупнейший в мире интернет-аукцион по итогам четвертого квартала 2020 года отчитался о превысивших ожидания финансовых показателях, на фоне чего акции компании подскочили в цене.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 2,6%. Компания близка к заключению сделки с южнокорейскими Hyundai-Kia по производству полностью автономного электромобиля под брендом Apple на заводе Kia в Джорджии, сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 332,26 пункта (1,08%) и составил 31055,86 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 41,57 пункта (1,09%) - до 3871,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 167,20 пункта (1,23%) и составил 13777,74 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу уверенно поднимаются на фоне свежей волны оптимизма относительно дальнейшего развития ситуации в мировой экономике и ее восстановления после коронавирусного кризиса, сообщает MarketWatch.

Днем ранее американские S&P 500 и Nasdaq завершили торги на исторических максимумах.

Как полагает Венкатесваран Лаванья из Mizuho Bank, азиатские рынки растут благодаря положительным данным с американского рынка труда, которые подкрепили "уверенность в том, что экономика США снова встанет на ноги".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК увеличился на 1,4%, причем подъем длится уже третьи торги подряд.

В число лидеров роста входят акции автопроизводителей Mazda Motor Corp. (+18,5%), Mitsubishi Motors Corp. (+7,8%) и Nissan Motor Co. Ltd. (+7,2%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 3,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1%, производителя потребительской электроники Sony - на 6,7%, производителя полупроводников Advantest Corp. - на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 МСК поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже повышается стоимость операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+8,3%) и Sands China Ltd. (+6%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings прибавляют 1,2%.

Между тем снижается цена акций автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-3,1%), производителя электроники Xiaomi Corp. (-2,7%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-1,3%), а также производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-1,3%) и пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-0,8%).

Кроме того, существенно дешевеют бумаги представителей фармацевтической отрасли CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-2,5%) и Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:50 МСК поднялся на 0,9%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 1,1%, приблизившись к максимуму за одиннадцать месяцев. По итогам всей недели рост индекса составил 3,5%.

Розничные продажи в стране в декабре упали на 4,1% относительно предыдущего месяца. Это первое снижение показателя с сентября прошлого года. При этом подъем продемонстрировал только сегмент кафе, ресторанов и еды навынос - на 3,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,25% и на 0,8%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на торгах в пятницу, достигнув максимальных уровней за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в пятницу составляет $59,24 за баррель, что на $0,4 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 февраля эти контракты подорожали на $0,38 (0,7%) - до $58,84 за баррель, что является максимумом с 20 февраля 2020 года, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,68 за баррель, что на $0,45 (0,8%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В четверг фьючерсы выросли в цене на $0,54 (1%) - до $56,23 за баррель, самого высокого значения с 22 января прошлого года.

Котировки Brent завершили в плюсе пятую сессию подряд, подъем WTI продолжился четвертый день подряд. По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств.

"Инвесторы уверены, что это начало конца пандемии, поскольку видно, что количество заражений, госпитализаций и смертельных исходов устойчиво сокращается по всему миру в последние две или три недели", - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Кроме того, аналитики говорят, что перспективы спроса на нефть значительно улучшились по мере исправления ситуации с пандемией коронавируса.

