Рынок акций РФ отыграл просадку предыдущего дня на ослаблении санкционных рисков

Москва. 4 февраля. Рынок акций РФ в четверг отыграл просадку предыдущего дня на фоне ослабления антироссийских санкционных рисков, при этом развернувшаяся вниз вечером нефть не стала поводом для активных распродаж; индекс МосБиржи превысил 3370 пунктов, индекс РТС - рубеж 1400 пунктов во главе с АДР Ozon и бумагами Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3372 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1402,71 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,6%.

Доллар подешевел до 75,73 рубля (-0,2 рубля), золото - до $1788,9 за унцию (-2,5%), серебро просело на 3%.

Шесть американских сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении российских чиновников в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Конгресс призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Навального и всех других политических заключенных, которые в данный момент находятся в тюрьме за осуществление своих основных прав", - говорится в тексте законопроекта.

Подорожали АДР Ozon (+3,6%), акции Сбербанка (+2,6% и +2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

Показатель EBITDA "Северстали" в IV квартале 2020 года увеличился на 8,2% к предыдущему кварталу, до $710 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - $684 млн (рост на 4,3%).

Чистая прибыль "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,01%) в IV квартале выросла почти в 3 раза, до 11,1 млрд руб., что оказалось выше прогноза на уровне 10,7 млрд руб.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, глобальные рынки сосредоточились на корпоративной отчетности и перспективах восстановления мировой экономики. Рынок акций РФ по итогам недели отстает от большинства глобальных рынков, поэтому старается наверстать упущенное. Российские СМИ уделяли большое внимание внутриполитическим событиям и тому, как на них реагируют за рубежом, что сдерживало покупателей.

В четверг президент США Джо Байден, как ожидается, представит обновленные цели внешней политики США (эта речь была перенесена с понедельника). Пока неясно, насколько подробно он прокомментирует взаимоотношения с Россией, но скорее всего, столько же внимания (или даже больше) будет уделено Китаю и Европе. Последние внутриполитические события в России останутся в центре внимания инвесторов в преддверии выступления Джо Байдена и визита в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ проигнорировал слабость азиатских рынков и отправился вверх вслед за нефтью, которая в моменте поднималась выше $59 за баррель Brent. В американском Конгрессе вновь инициировали очередные санкции против РФ, но далее персональных рестрикций к чиновникам они не пошли. Во всяком случае, в американском Конгрессе пока придумали лишь такие ограничительные меры.

Банк Англии на заседании в четверг не стал менять параметры денежной политики и не стал расширять программу выкупа активов. В еврозоне розничные продажи выросли за декабрь на 2%, а в годовом выражении на 0,6%. Главной идее в нефти остаются ожидания дефицитного рынка. ОПЕК+ подтвердила текущий план сокращения производства, а Саудовская Аравия дополнительно сократила добычу на 1 млн б/с с 1 февраля. В ОПЕК+ полагают, что уже к июню глобальные запасы упадут до среднего значения за пять лет. Соответственно, нефть оказалась способной противостоять укреплению доллара и далеко не оптимистичной ситуации с потреблением на фоне карантинных мер в Европе и Азии.

В США основным источником волатильности будут выступать отчеты и новости компаний. Повышенный интерес может быть к акциям Apple на фоне информации о скором заключении соглашения с Hyundai-Kia о производстве брендированного электромобиля, который будет использовать технологии самой Apple, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, утренний рост нефти к годовым максимумам подогрел отскок рынка акций РФ. Непродолжительное давление на рисковые активы оказало заявление кандидата новой президентской администрации на пост министра торговли США, что она не знает "никаких причин", по которым Huawei, ZTE и другие китайские компании не должны оставаться в списке торговых ограничений. Ранее инвесторы надеялись, что с приходом к власти Байдена отношения между США и Китаем в торговой сфере и секторе высоких технологий улучшатся.

Тем не менее, инвесторы не стали драматизировать негатив, сохраняя тактику выкупа любых провалов на фоне ультрамягкой монетарной политики крупнейших центробанков и в ожидании консенсуса по новым фискальным стимулам в США. Дополнительную поддержку рублевым активам оказал тот факт, что внесенный на рассмотрение в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России носит персональный характер, поэтому вряд ли сможет навредить отдельным секторам экономики или бизнеса.

Нефть после роста перешла к консолидации в коридоре $58-59 за баррель. Более активному росту нефти препятствует устойчивая восходящая динамика доллара, оказывающая давление на другие сырьевые товары. Тем не менее, участники нефтяного рынка продолжают ориентироваться в основном на позитивные тенденции рисковых активов, ожидая восстановления спроса на нефть, что на фоне сдерживания предложения со стороны ОПЕК+ должно обеспечить фундаментальную основу для более высоких нефтяных цен.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, инвесторы ожидают дальнейших сигналов относительно принятия пакета мер для экономики США, достижений в области проведения массовой вакцинации в мире и снижения уровня заболеваемости коронавирусом.

Слабая динамика мировых индексов акций демонстрирует, что рынки находятся в ожидании ощутимых стимулов для дальнейших движений. Факторами роста станут принятие пакета экономических мер со стороны ФРС в размере $1,9 трлн, сокращение темпов заболеваемости коронавирусом за счет проведения массовой вакцинации в развитых странах. Нефтяные котировки находятся на уровнях начала прошлого года - меры по снижению добыч в рамках ОПЕК+ стали позитивным сигналом для рынка. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3300-3400 пунктов, индекс РТС - в рамках 1360-1420 пунктов, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы акций в четверг выросли, несмотря на ослабление оптимизма за рубежом. "Северсталь" в четверг сообщила о падении чистой прибыли по МСФО в 2020 году на 42,5% при уменьшении выручки на 15,8%. Тем не менее, в IV квартале по сравнению с предыдущим показатели компании улучшились. C технической точки зрения в краткосрочной перспективе акции "Северстали" (1289 рублей) еще только пытаются восстановить восходящий тренд и расположены у средней полосы Боллинджера дневного графика (1320 руб.), до закрепления выше которой рискованно открывать новые "длинные" позиции. Технический индикатор ADX указывает на возможную смену тренда, но по факту этого еще не произошло. В среднесрочном периоде при пробое 1250 руб. бумаги могут дойти до 1190 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочный потенциал роста в случае отсутствия веских позитивных драйверов может быть ограничен 1400 руб.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (3400 и 1435 пунктов). В целом существенных технических изменений на рынке не произошло, а до закрепления выше указанных отметок лучше не рассчитывать на развитие уверенного восходящего движения. На данный момент рынок корректируется после падения второй половины января.

На мировых фондовых биржах в четверг продолжился рост, который к концу дня стал ослабевать, что несет в себе понижательные риски для отечественных акций и рубля в пятницу. В остальном рынок РФ ждет развития геополитических событий, а западные площадки - макроэкономических данных и новостей о стимулировании (в случае США). При отсутствии поводов для фиксации прибыли рост рисковых активов еще какое-то время может продолжаться. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3330-3425 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, представленный в США законопроект о санкциях против России, направленный на государственных чиновников, обвиняемых мировым сообществом в нарушении международного законодательства, несколько ослабил давление на российский рынок. Предложенные меры вполне соответствуют ожиданиям и мало повлияют на динамику российских акций. В итоге рынок акций РФ в четверг идет вверх, возобновив рост после локального снижения, на фоне роста цен на нефть. Кроме того, на рынке появляются новые катализаторы, в том числе смягчение карантина, продолжение процесса вакцинации, а также ожидаемое одобрение большого пакета стимулов в США уже в этом месяце, который станет следующим катализатором роста мировых рынков акций, считает Волш.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC 40 растут на 0,7-0,8%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 растет на 0,6%).

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Вашингтоне, касающимися очередного пакета мер поддержки американской экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сказал Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

В США в четверг вышла смешанная статистика. Число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе составило 779 тыс., тогда как ожидалось 830 тыс. Стоимость рабочей силы в США в IV квартале выросла на 6,8% (ожидался подъем на 4%), а производительность труда в этот период упала на 4,8% (ожидалось снижение на 2,8%).

Нефть после обновления максимумов за год начала выпускать пар, цена Brent к 18:50 МСК опустилась $0,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $58,27 за баррель (-0,3% и +1,7% в среду), мартовская цена WTI - $55,49 за баррель (-0,4% и +1,7% накануне).

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В заявлении JMMC был отмечен факт и "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+18,7%), акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+12,3% и +4,9% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5%), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,1%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-10,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-5,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,16 млрд рублей (из них 19,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,03 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 9,95 млрд рублей - на акции "Газпрома").