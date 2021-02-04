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04 февраля 2021 года 19:40

Рубль вечером немного растерял рост к доллару и евро на фоне корректирующейся вниз нефти

Москва. 4 февраля. Доллар и евро подсократили потери на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль немного растерял темпы роста к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти, цены на которую ранее достигали годовых максимумов.

Курс доллара США составил 75,71 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,68 руб./EUR1, подешевев на 66,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,14 копейки - до 82,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько снизил темпы роста к доллару и евро на фоне фиксации прибыли на рынке нефти после достижения котировками годовых максимумов. Тем не менее, рубль продолжает заметно повышаться в обеих парах, чему способствуют позитивные настроения на мировом рынке и снижение опасений относительно жесткости возможных новых антироссийских санкций со стороны западных стран из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Поддержка интереса к риску по-прежнему связана с надеждами на дальнейшее государственное стимулирование экономики США и постепенное затухание пандемии коронавируса COVID-19. Так, накануне главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Сент-Луиса Чарльз Эванс и Джеймс Баллард сказали, что ФРС не планирует сворачивать меры поддержки американской экономики даже с учетом вероятного возобновления роста в текущем году и ожидаемого снижения уровня безработицы.

Тем временем, как сообщило издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски, число заражений COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться. "Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.

Суточное число новых заражений коронавирусом в США достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

Ранее рубль почти не отреагировал на новости относительно антироссийских санкций из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, так как эта тема уже в значительной части отыграна рынком. Тем не менее, игроки ждут дополнительной информации о соответствующих инициативах западных властей. Так, накануне шесть американских сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении российских чиновников в связи с Навальным.

Данный законопроект разработан демократами и республиканцами, он предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Президент США должен не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу законопроекта, представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за инцидент с Навальным. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным "актом Магнитского".

Кроме того, законодатели предлагают не позднее 180 дней со дня принятия настоящего законопроекта госсекретарю США по согласованию с директором Национальной разведки представить Конгрессу доклад с подробным изложением обстоятельств убийства Бориса Немцова. В отношении виновных также предлагается ввести санкции.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта "Северный поток 2", который, по их мнению, "сделает Европу более зависимой" от России.

Наряду с этим в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.

В данном контексте участники рынка ждут первую программную речь президента США, посвященную внешнеполитическому курсу страны при его правлении. Речь планировалась в понедельник, но была перенесена на четверг. Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что Байден намерен сотрудничать с Россией в ряде сфер, но, вместе с тем, он готов и к противостоянию, например, в ситуации с хакерскими атаками.

"Байден в ходе телефонного разговора с Путиным (26 января - ИФ) дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, умеренно позитивное открытие американских рынков и интерес инвесторов к развивающимся рынкам позволяют рублю укрепляться на торгах в четверг. "Кроме того, общее позитивное настроение в рубле поддерживается ожиданием нежестких санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Прогнозируем, что диапазон колебаний остается довольно широким в ближайшие часы, в пределах 74,7-76 по паре "доллар-рубль" и 90-91,2 по паре "евро-рубль", - подчеркивает Капитанов.

"Новость об очередном законопроекте рестрикций для российских чиновников в Конгрессе США стоит считать больше положительной, чем отрицательной. По сути, механизм рестрикций уже доведен до безопасного максимума, который позволяет сохранять Россию в структуре мировой экономики и финансов", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Рубль с открытия устремился вверх, реагируя на сохранение восходящей динамики нефтяных цен. (. . .) Дополнительную поддержку рублевым активам оказывает тот факт, что внесенный накануне на рассмотрение в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России носит персональный характер, поэтому вряд ли сможет навредить отдельным секторам экономики или бизнеса", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,36% - до $58,25 за баррель. При этом ранее в ходе торгов стоимость контракта преодолевала уровень $59 за баррель впервые с 20 февраля прошлого года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,29% - до $55,53 за баррель. Ранее контракт торговался выше $56 впервые с января прошлого года.

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В заявлении JMMC был отмечен и факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 февраля на 35,08 копейки, до 75,7293 руб./$1, и уменьшил курс евро на 64,18 копейки, до 90,9206 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 45,63 копейки по отношению к среде и составил 75,5777 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 43,09 копейки и составил 75,5852 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 635,468 млн, из которых $777,318 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 858,15 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 86,04 копейки, до 90,6618 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 74,74 копейки и составил 90,6756 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR455,271 млн, из которых EUR150,274 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR304,997 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок упали на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,32% и 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,73% годовых, ставка на 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,9%, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой - 4,93% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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