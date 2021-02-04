04 февраля 2021 года 19:13
Динамика цен евробондов РФ в четверг смешанная на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 4 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1,5 базисных пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,9% от номинала, что соответствует доходности 1,51% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, составив 101,49% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1 пункт и составил 144 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,72% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,355% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 17 базисных пунктов, подешевев до 133,88% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 3,37% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 115,11% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,75% годовых), с погашением в 2023 году - также на 8 базисных пунктов, до 110,25% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 0,885% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 11 базисных пунктов - до 132,88% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,36% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 23 базисных пункта, до 113,91% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 1,92% годовых).
"Динамика российских еврооблигаций сегодня была разнонаправленной. При этом, если "короткие" и среднесрочные выпуски в основном продемонстрировали небольшой рост, то "длинные" бумаги немного просели в цене. Так, доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 1 базисный пункт, до 2,29% годовых. Поддержку отечественным евробондам оказывали высокие цены на нефть, а также некоторое снижение санкционных рисков в отношении России. В целом же динамика еврооблигаций развивающихся стран сегодня была нейтральной", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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