"ВТБ Мои Инвестиции" повышает прогноз цены нефти на 2021 год до $55/барр

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз цены нефти на 2021 год до $55 за баррель Brent в связи с проявленной ОПЕК+ высокой готовностью поддерживать цены, говорится в комментарии инвестбанка.

"Цена Brent превысила $58,5 на фоне встречи ОПЕК+ на этой неделе. ОПЕК+ сохранил заявленные месяц назад квоты на февраль и март, а также подтвердил добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/д Саудовской Аравией. По прогнозам ОПЕК+, дефицит на рынке нефти будет наблюдаться весь 2021 год, причем в мае он составит максимальные 2 млн б/д.", - отмечается в комментарии.

Цена нефти на текущий момент уже достигла уровней, наблюдавшихся до пандемии, констатируют эксперты. "При этом ОПЕК+ еще должен будет нарастить квоты по добыче в этом году на 1 млн б/д, а Саудовская Аравия со временем откажется от добровольного ограничения добычи. Суммарные 2 млн б/д меньше, чем ожидаемое в 2021 году восстановление мирового спроса на 5-6 млн б/д. Однако восстановление спроса, вероятно, уже заложено в цену нефти", - полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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