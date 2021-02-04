Рубль днем развернулся вверх к доллару и усилил рост к евро благодаря продолжающей дорожать нефти

Москва. 4 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль заметно повышается к бивалютной корзине благодаря нефти, торгующейся вблизи годовых максимумов.

Курс доллара США составил 75,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,63 руб./EUR1, подешевев на 72,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,66 копейки - до 82,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 февраля на 35,08 копейки, до 75,7293 руб./$1, и уменьшил курс евро на 64,18 копейки, до 90,9206 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и ускорил темпы роста к евро на дневных торгах благодаря нефти, цены на которую находятся вблизи годовых максимумов. Поддержку рынку энергоносителей оказывает заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в среду, в котором подчеркивается важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка.

JMMC также заявил, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту, пишет Bloomberg. В заявлении также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Рубль почти не отреагировал на новости относительно антироссийских санкций из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, так как эта тема уже в значительной части отыграна рынком. Тем не менее, игроки ждут дополнительной информации о соответствующих инициативах западных властей. Так, накануне шесть американских сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении российских чиновников в связи с Навальным.

Данный законопроект разработан демократами и республиканцами, он предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Президент США должен не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу законопроекта, представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за инцидент с Навальным. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным "актом Магнитского".

Кроме того, законодатели предлагают не позднее 180 дней со дня принятия настоящего законопроекта госсекретарю США по согласованию с директором Национальной разведки представить Конгрессу доклад с подробным изложением обстоятельств убийства Бориса Немцова. В отношении виновных также предлагается ввести санкции.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта "Северный поток 2", который, по их мнению, "сделает Европу более зависимой" от России.

Наряду с этим в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.

В данном контексте участники рынка ждут первую программную речь президента США, посвященную внешнеполитическому курсу страны при его правлении. Он выступит с ней позднее в четверг, сообщает радиостанция Voice of America.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что Байден намерен сотрудничать с Россией в ряде сфер, но, вместе с тем, он готов и к противостоянию, например, в ситуации с хакерскими атаками. "Байден в ходе телефонного разговора с Путиным (26 января - ИФ) дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг, находясь на максимальной отметке за год. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,6% - до $58,81 за баррель. При этом ранее входе торгов стоимость контракта преодолевала уровень $59 за баррель впервые с 20 февраля прошлого года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,74% - до $56,1 за баррель. Контракт торгуется выше $56 впервые с января прошлого года.

Согласно докладу Минэнерго США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.

"Цены на нефть продолжают расти, поддержанные позитивным внешним фоном и ожиданиями инвесторов. Так, альянс ОПЕК+ в среду не дал рынку никаких новых рекомендаций по сделке, оставляя на следующий месяц действующую политику. При этом ОПЕК достаточно оптимистичен в отношении дальнейшей перспективы рынка нефти, несмотря на неопределенность восстановления спроса, поскольку пандемия коронавируса сохраняется. ОПЕК в базовом сценарии ожидает сохранения рынка нефти в дефиците весь год, хотя и недавно скорректировал вниз прогноз по спросу. Дополнительной поддержкой стала статистика от Минэнерго США, так как запасы сырой нефти сократились до минимумов с марта 2020 года. Мы отмечаем риски краткосрочного спекулятивного роста нефти на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Полагаем, что Brent будет пытаться обосноваться в зоне $58-60 за баррель сегодня-завтра", - полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"В среду на мировых рынках наблюдается небольшое снижение спроса на риск, что, возможно, вызвано значительным ростом доходности гособлигаций США в среду. Евро опустился ниже $1,2. Если геополитическая напряженность не усилится, рубль может укрепиться к 75,6 за доллар. Более значительному росту российской валюты сегодня может помешать снижение спроса на риск", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

"Новости об очередном законопроекте рестрикций для российских чиновников в Конгрессе США стоит считать больше положительной, чем отрицательной. По сути, механизм рестрикций уже доведен до безопасного максимума, который позволяет сохранять Россию в структуре мировой экономики и финансов", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок упали на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,32% и 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,73% годовых, ставка на 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 4,9%, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой - 4,93% годовых.