Возможно смещение рубля в середину диапазона 75-70 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Возможно возвращение курса рубля к доллару в середину среднесрочного диапазона 75-70 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Пара доллар/рубль в настоящее время находится в слишком высоком среднесрочном диапазоне 75-80 руб./$1, и мы видим основания для возвращения к более справедливому среднесрочному диапазону в 75-70 руб./$1 со смещением к середине этого коридора", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

Рубль днем в четверг был лидером роста к доллару среди 24 валют развивающихся рынков (+0,67%, до 75,435 руб./$1), констатирует эксперт. За рублем следовала турецкая лира. Обе валюты, но в другой последовательности, заняли в сегменте Emerging Markets (EM) лидирующие позиции по росту к доллару и в среду.

Котировки нефти марки Brent впервые с 21 февраля 2020 года поднялись выше $59/баррель, полностью отыграв коронавирусную просадку. Это оказало рублю поддержку, отмечает Шульгин. "Чем выше уверенность участников рынка в том, что против РФ будут применены новые санкции, тем меньше в рубле геополитическая премия, поскольку рынок делает ставку на персонализированные рестрикции по отношению к отдельным чиновникам, возможно, бизнесменам, а не на широкие экономические санкции, которые могли бы затронуть целые отрасли, например, банковский сектор", - пишет он.

"На фоне позитивной оценки завязанных на сырьевые активы основных валют мы по-прежнему среднесрочно конструктивно смотрим на укрепление рубля. Мы неоднократно отмечали, что премия за геополитический риск в рубле выглядит неуместной в таком размере как сейчас, при этом рынок практически не учитывает российскую общенациональную вакцинацию как драйвер, который выдвигает РФ на шаг вперед относительно "одноклассников" в сегменте ЕМ - ЮАР, Бразилии, Мексики", - указывает Шульгин.

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