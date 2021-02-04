Котировки золота, скорее всего, будут консолидироваться около $1820/унц. - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, будут консолидироваться около уровня $1820 за тройскую унцию в четверг, говорится в комментарии Sber CIB.

"Поддержка для цен на золото расположена на уровне $1810 за тройскую унцию, но, на наш взгляд, котировки вряд ли проверят его на прочность. Скорее всего, они будут консолидироваться около $1820 за унцию", - пишет аналитик Михаил Шейбе.

Важнейшим фактором для всех драгметаллов в настоящее время по-прежнему является укрепление доллара США, отмечает эксперт инвестбанка. Между тем, обращает внимание он, доходность 10-летних гособлигаций США продолжает расти и уже достигла трехнедельного максимума 1,15%, что также оказывает давление на рынок золота.

Все это происходило на фоне неоднозначных новостей и макроэкономических публикаций, указывает Шейбе. Опубликованные в среду данные ADP оказались более позитивными, чем предполагал консенсус-прогноз: они свидетельствуют о том, что в январе в США появилось 174 тыс. новых рабочих мест. Это позволяет ожидать в пятницу оптимистичной статистики по уровню занятости вне сельскохозяйственного сектора Индекс PMI для американской сферы услуг по итогам января достиг 58,7 пункта (в декабре он, по уточненным данным, составил 57,7 пункта). При этом в еврозоне динамика в этом секторе по-прежнему негативная: январский индекс PMIсоставил всего 45,4 пункта, т. е. лишь незначительно превысил декабрьское значение. Такое несоответствие макроэкономических трендов в Европе и Северной Америке - это лишь один из факторов, оказывающих давление на курс евро к доллару и, как следствие, на котировки золота и серебра, отмечает эксперт инвестбанка. Помимо этого, указывает он, на рынки драгметаллов негативно влияет то, что США опережают Европу по темпам массовой вакцинации населения от коронавируса.

Кроме того, обращает внимание Шейбе, Президент США Джо Байден заявил, что готов ужесточить ограничения для тех, кто получает право на выплату от государства $1400, и это вызвало у инвесторов опасения насчет финансовой поддержки, которая необходима в ближайшее время, чтобы помочь экономике справиться с последствиями пандемии.

Президент США, как ожидается, в четверг представит обновленные цели внешней политики (эта речь была перенесена с понедельника). В США выйдут данные по заявкам на пособие по безработице - эта статистика, скорее всего, будет позитивной и окажет поддержку ценам на золото и серебро, полагает Шейбе.

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