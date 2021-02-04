Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3800-3850 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3800-3850 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней замедлился, демонстрируя ослабление восходящего импульса. RSI остается в нейтральной зоне, что подтверждает вероятность краткосрочной консолидации. Индикатор MACD закрепился на отрицательной территории", - отмечает эксперт.

Аналитик инвесткомпании обращает внимание, что в четверг будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю (прогноз: рост с 847 тыс. до 865 тыс.). "Неделей ранее данный показатель преподнес положительный сюрприз. Полагаем, что тренд на снижение числа заявок может продолжиться", - пишет Зубков.

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