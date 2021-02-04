Привязка дивидендов ГК "ПИК" к финрезультату может повысить ее привлекательность для инвесторов - ПСБ

Привязка дивидендов ГК "ПИК" к финансовому результату в рамках обновленной дивидендной политики повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Группа компаний ПИК" может пересмотреть дивидендную политику, сообщил вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам девелопера Юрий Ильин. "Сейчас дивидендная политика базируется на операционном денежном потоке и подразумевает выплату не менее 30% от чистого операционного денежного потока. Мы рассматриваем несколько вариантов сейчас на уровне совета директоров об обновлении дивидендной политики и привязке ее к P&L - либо к чистой прибыли, либо, возможно, к EBITDA, что, наверное, сделает более простым, особенно с учетом перехода на эскроу, моделирование и прогнозирование со стороны аналитиков и акционеров наших возможных дивидендов в будущем", - заявил Ильин.

Эксперты ПСБ указывают, что к чистому потоку денежных средств от операционной деятельности ПИК привязал свою дивидендную политику в 2017 году. С тех пор компания выплачивала дивиденды трижды, каждый раз по 22,71 рубля на акцию на общую сумму около 15 млрд рублей, то есть по факту связи с операционным денежным потоком не прослеживается. "Привязка дивидендов к финансовому результату в рамках обновленной дивидендной политики и приверженность ей может повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов", - полагают аналитики ПСБ.

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