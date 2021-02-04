Акции циклических компаний РФ будут лидерами роста в четверг - Альфа-банк

Рынок акций РФ в четверг возобновит ралли, и акции циклических компаний будут демонстрировать особенно сильную динамику, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Российский рынок акций в четверг на открытии идет вверх, возобновив рост после вчерашнего снижения на фоне роста цен на нефть (цена Brent торгуется на своих годовых максимумах), - отмечает аналитик инвестбанка Джон Волш. - Кроме того, на рынке появляются новые катализаторы, в том числе смягчение карантина, продолжение процесса вакцинации, а также ожидаемое одобрение большого пакета стимулов в США уже в этом месяце, который станет следующим катализатором роста мировых рынков акций. В среду поздно вечером США представил законопроект о санкциях против России, направленный на государственных чиновников, обвиняемых мировым сообществом в нарушении международное законодательства".

Предложенные меры, по мнению эксперта Альфа-банка, вполне соответствуют ожиданиям и мало повлияют на динамику российского рынка - это несколько ослабит давление на рынок. Волш ожидает в четверг возобновления ралли на российском рынке акций и считает, что акции циклических компаний будут демонстрировать особенно сильную динамику.

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