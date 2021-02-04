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04 февраля 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром отыграл потери предыдущего дня благодаря росту нефти, лидирует Северсталь на отчете

Москва. 4 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за нефтью (Brent поднялась к $59 за баррель) после отката накануне; индексы Мосбиржи и РТС отыграли почти все потери предыдущего дня во главе с выросшими бумагами "Северстали" на квартальном отчете.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3360,65 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1398,52 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 75,65 рубля (-0,28 рубля), золото - $1825,8 за унцию (-0,5%).

Подорожали акции "Северстали" (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Показатель EBITDA "Северстали" в IV квартале 2020 года увеличился на 8,2% к предыдущему кварталу, до $710 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - $684 млн (рост на 4,3%).

Чистая прибыль "Магнита" в IV квартале выросла почти в 3 раза, до 11,1 млрд руб., что оказалось выше прогноза на уровне 10,7 млрд руб.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо негативным. С одной стороны, нефть дорожает на перспективах восстановления спроса и сокращения запасов в США, но с другой - промышленные металлы и прочие рискованные активы под давлением растущей доходности американских казначейских обязательств.

Новость об очередном законопроекте с рестрикциями для российских чиновников в Конгрессе США стоит считать больше положительной, чем отрицательной: по сути, механизм рестрикций уже доведен до безопасного максимума, который позволяет сохранять Россию в структуре мировой экономики и финансов, считает аналитик.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынок акций РФ по-прежнему давят политические риски, в том числе реакция Запада на решение суда по Навальному. Все говорит о том, что на этом фоне отношения России с зарубежными странами вновь начинают ухудшаться, что провоцирует отток капитала нерезидентов из рублевых активов.

Тем не менее, от масштабных распродаж рынок акций удерживает дорожающая нефть. Министерский комитет ОПЕК+ принял ожидаемое решение не менять уровень добычи, но при этом выразил предположение, что на протяжении всего текущего года будет наблюдаться дефицит нефти. В результате котировки Brent поднялись в район $59 за баррель. Не исключено, что цены могут дойти до $60 за баррель, но пока это видится пределом роста. Более того, не исключен быстрый откат под отметку $55 за баррель.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 3300 пунктов. Агрессивным инвесторам можно попробовать открыть короткие позиции по "Норникелю", а также Сберу и ВТБ, которые наиболее сильно подвержены санкционным рискам. Однако все короткие позиции стоит сопровождать короткими "стопами" и помнить, что особых причин для распродаж в Америке нет, считает Антонов.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также отмечает близость уровня $60 за баррель Brent.

Подъему котировок Brent способствует улучшение прогнозов по рынку на 2021 год, а также рост уверенности в эффективности механизма ОПЕК+ для балансировки рынка. Фьючерсы Brent могут продолжить рост вплоть до круглой отметки $60 за баррель, после достижения которой вероятна горизонтальная консолидация.

Члены ОПЕК+ позитивно оценивают успехи реализации сделки в ее нынешнем виде и с оптимизмом смотрят на рыночный баланс в 2021 году. В базовом сценарии альянс прогнозирует дефицит на протяжении всего года с максимумом в мае на уровне 2 млн б/с. В альтернативном сценарии небольшой профицит может быть в апреле и декабре.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает консолидации индекса МосБиржи в зоне 3300-3350 пунктов.

Мировые рынки акций замедлили рост, несмотря на неплохую статистику в США и заявление президента США Джо Байдена о том, что он не готов снижать сумму единовременных выплат американцам с предлагаемых $1400 и готов отстаивать пакет помощи в объеме $1,9 трлн.

Число рабочих мест в частном секторе США в январе, по оценке ADP, вернулось к росту после декабрьского спада, увеличившись на 174 тыс., что оказалось выше ожидаемого роста на 47-49 тыс. Отчет ADP указывает на устойчивость рынка труда в условиях пика заболеваемости COVID-19, пришедшегося на январь, и позволяет ожидать хороших официальных данных по занятости в стране, которые выйдут в пятницу.

В четверг настроения на мировых рынках несколько ухудшились, сильных поводов для роста пока не видно. В четверг индекс МосБиржи останется в зоне 3300-3350 пунктов - уязвимость рынка и охлаждение на глобальных площадках могут не позволить индексам вернуться к росту, хотя бумаги "нефтянки" могут пользоваться спросом.

В США в среду рынок акций закрылся без единой динамики индексов, которые изменились на 0,03-0,1%, при этом Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%) продемонстрировали рост по итогам третьей сессии подряд.

Основное внимание участников рынка в последние дни сосредоточено на лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, прогрессе в проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых стимулирующих мер в США, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Вашингтоне, касающимися очередного пакета мер поддержки американской экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сказал Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

В четверг в Азии преобладала уже негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), но в Европе преобладают оптимистичные настроения (индекс FTSE подрос в начале торгов на 0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,02%) на фоне осторожности инвесторов в отношении корпоративной отчетности и перспектив принятия новых экономических стимулов.

У инвесторов также растут опасения по поводу сокращения ликвидности в Китае, отмечает Trading Economics. Помимо этого, обеспокоенность вызывает рост новых случаев заражения коронавирусом в преддверии Нового года по лунному календарю. Власти КНР в среду сообщили о 30 новых случаях заражения по сравнению с 25 днем ранее.

Тем временем, нефть утром в четверг продолжает дорожать после обновления максимумов за год; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $58,84 за баррель (+0,7% и +1,7% в среду), мартовская цена WTI - $56,08 за баррель (+0,7% и +1,7% накануне).

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

При этом рынок нейтрально отреагировал на негативную статистику Минэнерго США о запасах сырья в стране: запасы нефти сократились за неделю менее чем на 1 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,3 млн, а резервы бензина выросли на 4,47 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+12,6% и +6,1% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+5,3% и +6,3% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-6,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,3% и -2,2% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,37 млрд рублей (из них 3,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,36 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,1 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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