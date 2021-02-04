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04 февраля 2021 года 12:06

Сокращение Минфином объема покупок валюты поддержит рубль в ближайшие недели - Росбанк

Сокращение Минфином объема покупок валюты поддержит рубль в ближайшие недели, говорится в комментарии Росбанка.

"Исходя из озвученных прогнозов, в период с 5 февраля по 4 марта Минфин сократит объем покупок валюты, по сравнению с январем, почти вдвое - до 45,6 млрд руб. (106,5 млрд руб. месяцем ранее). Снижение показателя опирается в первую очередь на изменение структуры нефтегазовых доходов и увеличения доли НДД за счет снижения доли НДПИ и почти не связано с "ошибкой" прогноза января", - отмечают эксперты банка.

Подобное снижение объемов сверхдоходов несколько удивило экспертов (медианная оценка: 110 млрд руб.) и аналитиков Росбанка (оценка: 90 млрд руб.), и должно оказать поддержку валютному курсу в ближайшие недели на фоне заметного снижения активности покупок. В сложившихся условиях в паре USD/RUB может заметно вырасти сопротивление росту выше отметки 76,0 вопреки очередному раунду обострения санкционной риторики со стороны США, а для пары EUR/RUB целью может стать отметка 90,0, полагают аналитики Росбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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