Рост спроса на рисковые активы будет способствовать укреплению рубля - "Финам"

Аналитики "Финама" ожидают в 2021 году, по мере восстановления мировой экономики после кризиса, возрастания спроса на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. В частности, это будет способствовать укреплению российского рубля, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Еще одним важным фактором, который может способствовать притоку инвестиций в рублевые активы, являются меры монетарного стимулирования со стороны крупнейших центральных банков мира. Так, в условиях близких к нулю реальных процентных ставок глобальные институциональные инвесторы будут склонны наращивать вложения в инструменты с реальной положительной доходностью, в том числе номинированных в более рисковых валютах, для обеспечения целевых показателей по доходности", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Дополнительную поддержку рублю, по их мнению, будет оказывать постепенное восстановление спроса и цен на нефть. Это обеспечит рост экспортных доходов российских нефтяных корпораций, и, соответственно, спрос на российскую валюту при конвертации их валютной выручки. Несмотря на последнее решение ОПЕК+ сократить совокупные объемы нефтедобычи в феврале 2021 года на 1,425 млн барр./сут., Россия получит право нарастить объемы производства нефти на 65 тыс. барр./сут., что, по мнению аналитиков "Финама", вдвойне благоприятно для рубля, поскольку это позволит нарастить объемы экспорта по довольно высоким мировым ценам и обеспечит дополнительный спрос на рубль при конвертации экспортной валютной выручки.

"Вместе с тем нельзя исключать увеличения страновой премии в курсе национальной валюты в случае возрастания геополитических и санкционных рисков. Во многом это будет зависеть от внешней политики новой администрации США в отношении России. Однако данный фактор является трудно прогнозируемым, и его влияние будет зависеть от степени тяжести возможных антироссийских санкций". - указывают эксперты.

В базовом сценарии аналитики инвесткомпании ожидают, что курс рубля по отношению к доллару США будет находиться преимущественно в диапазоне 69-72 руб./$1, а по отношению к евро - в коридоре 82-86 руб./EUR1. Однако при более широком диапазоне цены нефти $40-60 за баррель курс нацвалюты может колебаться в диапазоне 66-76 руб./$1 и 78-91 руб./EUR1. В случае реализации геополитических и/или санкционных рисков нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 руб. и 93,3 руб. соответственно.

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