Цена нефти, скорее всего, будет в диапазоне $58-60/барр. в четверг-пятницу - ПСБ

Котировки нефти марки Brent проведут торги в четверг и пятницу, скорее всего, в диапазоне $58-60 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы отмечаем риски краткосрочного спекулятивного роста котировок нефти на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Полагаем, что цена на нефть марки Brent будет пытаться обосноваться в зоне $58-60 за баррель в четверг-пятницу",- указывает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Цены на нефть продолжают расти, поддержанные позитивным внешним фоном и ожиданиями инвесторов, констатирует аналитик.

Так, альянс ОПЕК+ в среду не дал рынку никаких новых рекомендаций по сделке, оставляя на следующий месяц действующую политику. При этом ОПЕК достаточно оптимистичен в отношении дальнейшей перспективы рынка нефти, несмотря на неопределенность восстановления спроса, поскольку пандемия коронавируса сохраняется: в базовом сценарии ожидается сохранение рынка нефти в дефиците весь год, хотя недавно был скорректирован вниз прогноз по спросу, отмечает эксперт ПСБ.

Дополнительной поддержкой стала статистика от Минэнерго США: запасы сырой нефти сократились до минимумов с марта 2020 года - на 0,9 млн барр. Запасы бензинов выросли на 4,5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0,2 млн барр.

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