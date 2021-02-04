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04 февраля 2021 года 10:42
Цена нефти, скорее всего, будет в диапазоне $58-60/барр. в четверг-пятницу - ПСБ
Котировки нефти марки Brent проведут торги в четверг и пятницу, скорее всего, в диапазоне $58-60 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы отмечаем риски краткосрочного спекулятивного роста котировок нефти на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Полагаем, что цена на нефть марки Brent будет пытаться обосноваться в зоне $58-60 за баррель в четверг-пятницу",- указывает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. Цены на нефть продолжают расти, поддержанные позитивным внешним фоном и ожиданиями инвесторов, констатирует аналитик. Так, альянс ОПЕК+ в среду не дал рынку никаких новых рекомендаций по сделке, оставляя на следующий месяц действующую политику. При этом ОПЕК достаточно оптимистичен в отношении дальнейшей перспективы рынка нефти, несмотря на неопределенность восстановления спроса, поскольку пандемия коронавируса сохраняется: в базовом сценарии ожидается сохранение рынка нефти в дефиците весь год, хотя недавно был скорректирован вниз прогноз по спросу, отмечает эксперт ПСБ. Дополнительной поддержкой стала статистика от Минэнерго США: запасы сырой нефти сократились до минимумов с марта 2020 года - на 0,9 млн барр. Запасы бензинов выросли на 4,5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0,2 млн барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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